Tedesco, Gaziantep FK Maçında Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tedesco, Gaziantep FK Maçında Yok

04.03.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, sağlık sorunları nedeniyle Gaziantep FK ile oynanacak maça katılamayacak.

VİRAL enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle tedavisi devam eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kupada Gaziantep FK ile oynanacak maçta takımın başında yer alamayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynanan maçtan önce yaşadığı rahatsızlık sebebiyle takımın başında yer alamamış ve karşılaşmayı konakladıkları otelden takip etmişti. Tedavisi İstanbul'da süren 40 yaşındaki teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynanacak maçta da takımdan ayrı kalacak. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak mücadelede Tedesco'nun yerine Zeki Murat Göle görev yapacak.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tedesco, Gaziantep FK Maçında Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
“İstismara uğradık“ diyen anne ve kızı ölü bulundu "İstismara uğradık" diyen anne ve kızı ölü bulundu
En büyüğü 12 yaşındaydı 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı
Sadettin Saran’dan bomba Tedesco hamlesi Duruma el koydu Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu
Füzeler başkenti yangın yerine çevirirken yolcu uçağı böyle kalktı Füzeler başkenti yangın yerine çevirirken yolcu uçağı böyle kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama

10:56
İsrail, Tahran’ın doğusuna saldırıyor Şiddetli patlama oldu, gökyüzü dumanla kaplandı
İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu, gökyüzü dumanla kaplandı
10:35
Trump: İran’ın cephanesi tükendi, çatışmalar birkaç gün içinde sona erebilir
Trump: İran'ın cephanesi tükendi, çatışmalar birkaç gün içinde sona erebilir
10:27
Yanlış duymadınız Bu görüntüyü paylaşan bir ülkenin devlet başkanı
Yanlış duymadınız! Bu görüntüyü paylaşan bir ülkenin devlet başkanı
10:16
Savaşı başlatan telefon Her şey Netanyahu’nun tek sözü ile başlamış
Savaşı başlatan telefon! Her şey Netanyahu'nun tek sözü ile başlamış
09:59
Trump’ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
Trump'ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
07:43
ABD kaç askerini sahaya sürdü ’’Orta Doğu’da görülen en büyük yığınak’’
ABD kaç askerini sahaya sürdü? ''Orta Doğu'da görülen en büyük yığınak''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 11:04:05. #7.13#
SON DAKİKA: Tedesco, Gaziantep FK Maçında Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.