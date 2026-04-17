Tedesco'nun Rizespor Maçı Kadrosu

17.04.2026 20:31
Fenerbahçe, Rizespor maçında Oosterwolde'nin yerine Çağlar Söyüncü ile sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları Kayserispor maçı 11'ine göre Çaykur Rizespor müsabakasına tek değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı kart cezası nedeniyle kadroda olmayan Jayden Oosterwolde'nin yerine Çağlar Söyüncü'ye görev verdi. Tedesco, orta saha ve hücum hattını ise bozmadı.

Çağlar Söyüncü, 6 maç sonra 11'de

Fenerbahçe'de deneyim stoper Çağlar Söyüncü, Oosterwolde'nin cezası nedeniyle 11'de kendine yer buldu. Deneyimli defans bu sezon 7. kez 11'de görev alırken, 8'i Süper Lig'de olmak üzere 16 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlerde Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Anthony Musaba ise yedek bekledi.

Sarı-lacivertlilerde 3 eksik

Kayserispor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde kadroda yer almıyor. Sakatlığı bulunan Edson Alvarez ile Marco Asensio da tedavileri nedeniyle maç kadrosuna yazılmadı.

Vefat eden öğrenci ve öğretmenlere saygı duruşu

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler için anma gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli kulüpten gün içerisinde yazılı bir açıklama yapılarak, "Ülkemizde meydana gelen okul saldırılarının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yaşanan bu elim olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletçe içinden geçtiğimiz bu hassas süreç nedeniyle, bugün stadyumumuzda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinlikler iptal edilmiştir. Bu kapsamda sizleri de bilgilendirmek istedik. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi. Skorbordda, "Okullar evimiz, çocuklar geleceğimiz" yazısı yansıtıldı.

İki takımın futbolcuları ve hakemler seremoniye, "Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun" pankartıyla çıktı. Hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

"Yüreğini koy ortaya"

Fenerbahçe bu sezon iç sahada lig ve Avrupa kupalarında dolu tribünlere oynarken, Karadeniz ekibine karşı da tribünler doldu. Satışa çıkan biletler kısa sürede tükendi. Taraftarlar, ısınma bölümünde tek tek futbolcuları tribüne çağırarak maça hazırladı. Seremonide de Maraton Tribünü'nde, "Yüreğini koy ortaya" pankartı açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

