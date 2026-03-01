Tedesco Sağlık Sorunu Nedeniyle Maçta Yok - Son Dakika
Tedesco Sağlık Sorunu Nedeniyle Maçta Yok

01.03.2026 19:19
Fenerbahçe, Tedesco'nun viral enfeksiyon nedeniyle müsabakalarda yer alamayacağını açıkladı.

FENERBAHÇE, teknik direktör Domenico Tedesco'nun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tedesco'nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle müşahede altına alındığı belirtildi. Rahatsızlığı sebebiyle deneyimli teknik adamın bu akşam Hesap.com Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmada takımın başında yer alamayacağı ifade edildi.

Tedesco'nun yerine takımın başında Zeki Murat Göle'nin görev yapacağı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır. Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır. Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Kaynak: DHA

