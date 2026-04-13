Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı

Haberin Videosunu İzleyin
13.04.2026 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Galatasaray derbisi öncesi Skriniar için risk almama kararı veren Tedesco, yıldız savunmacıyı kupada dinlendirip tüm planını kritik karşılaşmaya göre şekillendirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisi öncesi kadro planlamasında kritik bir karar aldı. Sarı-lacivertlilerde gözler Rizespor maçına çevrilse de asıl hedefin derbi olduğu ortaya çıktı.

ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI

Galatasaray’ın Kocaelispor karşısında puan kaybetmesiyle birlikte Fenerbahçe zirveyle arasındaki farkı 2 puana indirdi. Bu hafta Çaykur Rizespor’u ağırlayacak olan sarı-lacivertlilerde tüm planlar, bir sonraki hafta oynanacak derbiye göre şekilleniyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 11’E DÖNÜYOR

Rizespor karşılaşmasında sarı kart cezalısı Oosterwolde’nin yokluğunda savunmada değişiklik kesinleşti. Tedesco’nun, bu maçta Çağlar Söyüncü’yü ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor.

SKRINIAR İÇİN BEKLEME KARARI

Kayserispor maçının ikinci yarısında forma giyemeyen Milan Skriniar’ın durumu ise netleşmedi. Tecrübeli stoper için aktif dinlenme uygulanırken, Tedesco’nun derbi öncesi oyuncusunu riske etmek istemediği öğrenildi.

3 ALTERNATİF MASADA

Skriniar’ın Rizespor maçında oynayamaması durumunda savunmada alternatifler de hazır. Çağlar Söyüncü’nün yanında Yiğit Efe, Guendouzi veya Mert Müldür’den birinin görev alması bekleniyor.

KUPADA DİNLENDİRİLECEK

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre Skriniar, Rizespor karşısında forma giyse bile kupadaki Konyaspor maçında oynatılmayacak. Teknik heyet, yıldız savunmacıyı Galatasaray derbisine en hazır haliyle çıkarmayı planlıyor.

DERBİYE TAM KADRO HEDEFİ

Sakatlıkları süren İsmail Yüksek ve Marco Asensio’nun da kritik derbiye yetiştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Fenerbahçe cephesi, sezonun en önemli maçına eksiksiz çıkmayı hedefliyor.

Milan Skriniar, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı
Arsene Wenger’den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu’yu kızdıracak tezahürat Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu'yu kızdıracak tezahürat
Recep Durul’dan flaş hareket Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti Recep Durul'dan flaş hareket! Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
Özgür Özel’den İsrail’li Bakan Katz’a tepki: Tam bir hadsizlik Özgür Özel'den İsrail'li Bakan Katz’a tepki: Tam bir hadsizlik
Tottenham’ın kaderi yine değişmedi Küme düşme tehlikesi daha da arttı Tottenham'ın kaderi yine değişmedi! Küme düşme tehlikesi daha da arttı
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma durdu
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma durdu
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Kimse birbirine selam vermedi
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Kimse birbirine selam vermedi
14:22
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
13:59
Abluka öncesi Hürmüz’de trafik durdu Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
Abluka öncesi Hürmüz'de trafik durdu! Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
13:39
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi Kremlin’den sürpriz teklif
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
13:29
Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor maçı öncesi taraftara çağrı
Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor maçı öncesi taraftara çağrı
13:25
Ablukaya saatler kala İran’dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız
12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:45:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.