Tedesco\'dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisi öncesi kadro planlamasında kritik bir karar aldı. Sarı-lacivertlilerde gözler Rizespor maçına çevrilse de asıl hedefin derbi olduğu ortaya çıktı.

ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI

Galatasaray’ın Kocaelispor karşısında puan kaybetmesiyle birlikte Fenerbahçe zirveyle arasındaki farkı 2 puana indirdi. Bu hafta Çaykur Rizespor’u ağırlayacak olan sarı-lacivertlilerde tüm planlar, bir sonraki hafta oynanacak derbiye göre şekilleniyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 11’E DÖNÜYOR

Rizespor karşılaşmasında sarı kart cezalısı Oosterwolde’nin yokluğunda savunmada değişiklik kesinleşti. Tedesco’nun, bu maçta Çağlar Söyüncü’yü ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor.

SKRINIAR İÇİN BEKLEME KARARI

Kayserispor maçının ikinci yarısında forma giyemeyen Milan Skriniar’ın durumu ise netleşmedi. Tecrübeli stoper için aktif dinlenme uygulanırken, Tedesco’nun derbi öncesi oyuncusunu riske etmek istemediği öğrenildi.

3 ALTERNATİF MASADA

Skriniar’ın Rizespor maçında oynayamaması durumunda savunmada alternatifler de hazır. Çağlar Söyüncü’nün yanında Yiğit Efe, Guendouzi veya Mert Müldür’den birinin görev alması bekleniyor.

KUPADA DİNLENDİRİLECEK

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre Skriniar, Rizespor karşısında forma giyse bile kupadaki Konyaspor maçında oynatılmayacak. Teknik heyet, yıldız savunmacıyı Galatasaray derbisine en hazır haliyle çıkarmayı planlıyor.

DERBİYE TAM KADRO HEDEFİ

Sakatlıkları süren İsmail Yüksek ve Marco Asensio’nun da kritik derbiye yetiştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Fenerbahçe cephesi, sezonun en önemli maçına eksiksiz çıkmayı hedefliyor.