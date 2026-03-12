Tek rakibi Yılmaz Vural! Çalıştırdığı takım sayısını duyanlar inanamıyor - Son Dakika
Tek rakibi Yılmaz Vural! Çalıştırdığı takım sayısını duyanlar inanamıyor

Tek rakibi Yılmaz Vural! Çalıştırdığı takım sayısını duyanlar inanamıyor
12.03.2026 21:33
TFF 3. Lig ekibi Zonguldakspor'un başına geçen Kemal Kılıç, kariyerindeki 43. takıma imza attı. Deneyimli teknik adam, Türk futbolunda en çok takım çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural'a rakip oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Zonguldakspor, Sebat Gençlikspor'a yenilmesinin ardından teknik direktör Can Güven ile yollarını ayırmıştı.

ZONGULDAKSPOR'DA KEMAL KILIÇ DÖNEMİ

Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü belli oldu. Zonguldakspor, 69 yaşındaki deneyimli teknik adam Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı ve takımının başında ilk antrenmanına da çıktı.

43. KEZ İMZA ATARAK YILMAZ VURAL'A RAKİP OLDU

Futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta da oynayan Kemal Kılıç, teknik direktör olarak 43. imzasını attı. Deneyimli hocanın attığı bu imza ile birlikte Türk futbolunda 44 kulüp ile en çok takım çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural'a rakip oldu.

ZONGULDAKSPOR'UN SON DURUMU

Ligde oynadığı 24 maçta 38 puan toplayan Zonguldakspor, altıncı sırada bulunuyor. Karadeniz ekibi, ligi ilk 3 sıra içerisinde tamamlayarak play-off hattına avantajlı girmek istiyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Yılmaz Vural başarılı olduğu dönemler oldu bu adam kimmiş 2 1 Yanıtla
