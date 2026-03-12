TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Zonguldakspor, Sebat Gençlikspor'a yenilmesinin ardından teknik direktör Can Güven ile yollarını ayırmıştı.
Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü belli oldu. Zonguldakspor, 69 yaşındaki deneyimli teknik adam Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı ve takımının başında ilk antrenmanına da çıktı.
Futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta da oynayan Kemal Kılıç, teknik direktör olarak 43. imzasını attı. Deneyimli hocanın attığı bu imza ile birlikte Türk futbolunda 44 kulüp ile en çok takım çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural'a rakip oldu.
Ligde oynadığı 24 maçta 38 puan toplayan Zonguldakspor, altıncı sırada bulunuyor. Karadeniz ekibi, ligi ilk 3 sıra içerisinde tamamlayarak play-off hattına avantajlı girmek istiyor.
Son Dakika › Spor › Tek rakibi Yılmaz Vural! Çalıştırdığı takım sayısını duyanlar inanamıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)