Tek şut çekilmeyen maçta başkanların pazarlığı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tek şut çekilmeyen maçta başkanların pazarlığı ortaya çıktı

Tek şut çekilmeyen maçta başkanların pazarlığı ortaya çıktı
05.02.2026 07:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tek şutun bile atılmadığı Ankaraspor–Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili hazırlanan iddianamede, kulüp başkanları arasındaki 0-0 pazarlığı HTS kayıtlarıyla ortaya kondu; 52 şüpheli hakkında şike suçlamasıyla dava açıldı.

Lig'de tek bir şutun dahi çekilmediği Ankaraspor–Nazilli Belediyespor karşılaşmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir aşamaya gelindi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ilk iddianamede, iki kulüp başkanının maç öncesi yaptığı pazarlıkların HTS kayıtlarıyla belgelendiği ortaya çıktı.

SAVCILIKTAN FUTBOLDA ŞİKE İDDİANAMESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "futbolda bahis ve şike" soruşturması kapsamında hazırladığı iddianamede, 28 Nisan 2024'te oynanan ve 0-0 sona eren Ankaraspor–Nazilli Belediyespor maçı detaylı şekilde ele alındı. Maçta tek şutun bile atılmaması dikkat çekerken, karşılaşmanın bu skorla bitmesi sonucu küme düşen Zonguldak Kömürspor dosyada "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı.

52 ŞÜPHELİ DOSYADA YER ALDI

İddianamede Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor "mali sorumlu" olarak gösterilirken, aralarında Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Teknik Sorumlu Volkan Erten, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve Antrenör Gürhan Sönmez'in de bulunduğu 5'i tutuklu toplam 52 şüpheliye yer verildi.

İSTENEN HAPİS CEZALARI

Sabah'ın haberine göre savcılık, Şahin Kaya ve Mehmet Emin Katipoğlu hakkında "şike" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Diğer şüpheliler için ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası istendi.

0-0 SKORU ÜZERİNDE MUTABAKAT

İddianamede yer alan bilgilere göre, maç öncesinde Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor yöneticilerinin iletişime geçerek karşılaşmanın 0-0 bitmesi konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor ligde kalırken, Zonguldak Kömürspor küme düştü.

HTS KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Dosyada yer alan HTS kayıtlarında, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya'nın Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'na, "Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankaraspor'a, ondan bizim bir an önce görüşmemiz lazım dayı" dediği tespit edildi. Maç sonrasında ise şüpheli Hasan Güney'in Katipoğlu'na "Hayırlı olsun" mesajı attığı belirlendi.

Tek şut çekilmeyen maçta başkanların pazarlığı ortaya çıktı

Ankaraspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tek şut çekilmeyen maçta başkanların pazarlığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 20040951 20040951:
    nefes kesen bir maç olmuş.. 15 0 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    başkanlar şike yaptıysa kendileri yapmamış, takımları için yapmış, tıpkı Azîz başkan gibi, bir kişi ve bir takım için kanun değiştirirsen sonuç da bunlar olur işte 6 5 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş Mustafa Görmüş:
    ZONGULDAKSPOR UN HAKKINI VERİNN 7 3 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    CEZALAR ÇOK AZ.O MAÇ ZO GULDAKSPORU KÜME DÜŞÜRDÜ ZONGULDAK IN HAKKI VERİLMEDİKCE O TAKIMLAR KÜME DÜŞÜRÜLMEDİKCE ADET SAĞLANMAZ CEZALAR 1.5 YIL AZ YATMAZLAR BİLE 8 0 Yanıtla
  • fatih mazlum fatih mazlum:
    Hts kayitlari delil sayilmiyor bildigim kadariyla zamaninda şikeden uefa tarafindan ceza alip men edilen bir klubun yoneticileri bu sayede yirtmisti,kisiye takima gore kanun degismiyorsa tabi.. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
MHP’den Öcalan ve Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz
“Sapık Sinan“ olarak tanınıyordu Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu "Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu
Günler sonra ortaya çıktı Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş
Askere giderken bile eşine yazdırdı 25 yılda ne olduysa bu defterde Askere giderken bile eşine yazdırdı! 25 yılda ne olduysa bu defterde

11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:16
AVM’ye giden ünlü ismin zor anları Neredeyse eziliyordu
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
11:10
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
10:23
İspanya Kral Kupası’nda eşi benzeri görülmemiş penaltı
İspanya Kral Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş penaltı
10:08
“Hangi partiye asla oy vermezsiniz“ anketi: Birinci sırada DEM Parti var
"Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var
09:57
N’Golo Kante’nin yıllar önceki ’’Beşiktaş’’ videosu yeniden gündemde
N'Golo Kante'nin yıllar önceki ''Beşiktaş'' videosu yeniden gündemde
09:12
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade “Yılan“ kod adılı eskort neler anlattı neler
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! "Yılan" kod adılı eskort neler anlattı neler
09:07
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Gülben Ergen’e sert tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki
07:57
Veliaht Prens’i zora sokacak fotoğraf Pedofili sapığın masasında bulundu
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 11:36:15. #7.11#
SON DAKİKA: Tek şut çekilmeyen maçta başkanların pazarlığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.