Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası - Son Dakika
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Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası

13.09.2022 17:54
Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Brezilya'yı 76-61 yendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Brezilya'yı 76-61 yendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'da devam eden organizasyonda milli takım, son maçında Brezilya ile karşılaştı.

Rakibini 76-61 yenen milli takım, grubunu ikinci sırada tamamladı.

Daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen milliler, B Grubu'nun üçüncüsü ABD ile eşleşti.

Mücadele yarın TSİ 17.00'de oynanacak.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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