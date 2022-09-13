Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland 'da devam eden organizasyonda milli takım, son maçında Brezilya ile karşılaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası - Son Dakika

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