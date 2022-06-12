Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'na moral yemeği - Son Dakika
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Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'na moral yemeği

12.06.2022 00:58
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'na moral yemeği

Yalova'da Avrupa Şampiyonası B Grubu hazırlık kampını tamamlayan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı için moral yemeği düzenlendi.

Yalova'da Avrupa Şampiyonası B Grubu hazırlık kampını tamamlayan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı için moral yemeği düzenlendi.

Karaderili Şirketler Grubu'na ait Terma City'de kamp süresince konaklayan milli sporcular, moral yemeğinde il protokolü ile bir araya geldi. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma yolunda ilk sınavını Bosna Hersek'teki 15- 21 Haziran tarihi arasında düzenlenecek şampiyonada verecek milliler, Türkiye'ye kupa ile dönmek istiyor.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kafile Başkanı Ali Yanaç, milli takıma güvendiklerini söyledi. Yanaç, Terma City'e katkılarından dolayı da teşekkür etti.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulüpler Birliği Başkanı Alparslan Erkoç ise milli oyuncularının her birisinin birer kahraman olduğunu anlattı.

A Milli Takım Başantrenörü Remzi Sedat İncesu da Türkiye'nin pandemide dünyada liglere başlayabilen tek ülke olduğunu belirterek, "Liglere başlamak tüm engelli sporcuların ekonomik ve manevi özgürlüklerine kavuşması demek. Ben öncelikle son 2 senedeki yakın yaklaşımlarıyla, elini taşın altına koymasıyla hem Yalova halkına hem Alparslan arkadaşımıza, otelimiz Termal City'e çok teşekkür ederiz" dedi.

Terma City Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu da A Milli Takım'ı ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını aktararak, "Böyle güzel bir organizasyon için aramamızda olduğunuz, elimizden geleni sizler için yapma fırsatını bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizim gözbebeğimizsiniz. İnşallah Bosna Hersek'ten kupa ile döneceğinizi biliyorum. Döndüğünüzde de tekrardan sizi burada ağırlamaktan gurur duyacağız. Allah yolunuzu açık etsin. Başarılarla döneceğinizden emim" ifade ederek.

Takım kaptanı İsmail Ar da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden gelini yapacaklarını anlattı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Şeref Tali, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Yalova Liman Başkanı Hakan Pekşen, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Yılmaz ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Branş Sorumlusu Murat Kemal Yüksel de konuşmalar yaparak takıma başarılar diledi. - YALOVA

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Kaynak: İHA

basketbol, Yalova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'na moral yemeği - Son Dakika

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