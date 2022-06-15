Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası

15.06.2022 17:56
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası C Grubu'nda ilk maçında Çekya'yı 84-27 yendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası C Grubu'nda ilk maçında Çekya'yı 84-27 yendi.

Milli takım oyuncularından Mücahit Günaydın 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Deniz Acar ve Enes Bulut da 12'şer sayı kaydetti.

Türkiye yarın ikinci maçında Yunanistan ile karşılaşacak.

Şampiyonaya 14 ülke katılırken, milli takım grubu lider bitirirse çeyrek finalde B Grubu'nun ikincisiyle oynayacak.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası

YORUMLAR
500
Talas'ta yaz spor kurslarına kayıtlar sürüyor Talas'ta yaz spor kurslarına kayıtlar sürüyor Karşıyakalı Arca Tülüoğlu, Merkezefendi yolunda Karşıyakalı Arca Tülüoğlu, Merkezefendi yolunda
Kaynak: AA

Saraybosna, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 19:03:37. #1.13#
SON DAKİKA: Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement