Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde PDM Treviso, Only Friends'i 74-27 yendi - Son Dakika
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde PDM Treviso, Only Friends'i 74-27 yendi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri\'nde PDM Treviso, Only Friends\'i 74-27 yendi

Yalova'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde İtalyan ekibi PDM Treviso, Hollanda temsilcisi Only Friends'i 74-27 mağlup etti. Treviso, maç boyunca üstün bir performans sergileyerek galibiyete ulaştı.

09.03.2024 17:51  Güncelleme: 17:53
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Yalova'nın ev sahipliğini yaptığı Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde İtalyan ekibi PDM Treviso, Hollanda temsilcisi Only Friends'i 74-27 yendi.

90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-4 önde bitiren Treviso, devre arasına 36-14'lük avantajla girdi. Etkili oyununu üçüncü çeyrekte de sürdüren İtalya temsilcisi, 60-23'ük skorla son periyoda üstün girmiş oldu. PDM Treviso, final çeyreğinde sadece 4 sayı şansı tanıdığı rakibi karşısında sahadan 74-27 galip ayrıldı.

İtalya temsilcisinde Nicola Favretto, 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Giacomo Tosatto 17, Milan Slapnicar 16 ve Darvide Darin de 10 sayıyla çift haneleri gördü. Hollanda ekibi Only Friends'de Amy Kaijen 8 ve Maarten Adrianna Van Rysinge de 7 sayıyla maçı tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde PDM Treviso, Only Friends'i 74-27 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde PDM Treviso, Only Friends'i 74-27 yendi - Son Dakika
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