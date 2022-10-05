Milli sporcu Yeliz Güllü, kanser hastalığına dikkati çekmek için dans etti

Tekerlekli Sandalye Dans Mili Takımı'nın başarılı sporcusu Yeliz Güllü, sahneye bu sefer kanserli hastalara dikkat çekmek için çıktı.

Birçok dalda Türkiye şampiyonlukları elde eden Yeliz Güllü, Ankara Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Serbest Gazeteciler Derneği tarafından kanser hastalığının yenilebileceğine vurgu yapmak için düzenlenen "Hayata İz Bırakanlar, Dinle, Eğlen, Konuş ve Sahne" projesinin gala gecesinde sahne aldı.

Kızı Senanur Güvenç'i 12 yaşında beyin tümörü sebebiyle kaybeden ve kızının vasiyetiyle tekerlekli sandalye dans sporuna başlayan Yeliz Güllü, bu önemli gecede sahneye çıkmanın önemine vurgu yaparak, "Hem Türkiye'de hem uluslararası arenada birçok sahneye çıkarak yarıştım. Birçok ödül ve madalya aldım. Ancak bu gecede dans etmem bambaşka bir duygudur. İnsanın isteyince, inanınca neler yapabileceğini göstermek istedik. Burada Serbest Gazeteciler Derneği Başkanı Serap Turgut'un büyük emeği vardır. Kendisine de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonu düzenleyen ve kendisi de beyin tümörü hastalığıyla mücadele eden Serbest Gazeteciler Derneği Başkanı Serap Turgut, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle bu projeyi gerçekleştirdiklerini aktardı.

Kendisi gibi bu hastalıkla mücadele eden insanlara moral aşılamak istediklerini anlatan Turgut, her ne olursa olsun hayata sıkı sıkı tutunmak gerektiğini belirterek, "Bu projeyle birçok zorluğa rağmen başarılar kazananların hikayesini geniş kitlelere duyurmak istiyoruz. Bu projeyi Türkiye'nin birçok yerinde, hatta Avrupa'da devam ettireceğiz. Sanat, spor ve birçok alandan başarılı insanlar projemizde yer alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gecede dans performansını sergileyen Yeliz Güllü'ye vefat eden kızı Senanur Güvenç adına bir plaket takdim edildi. Ayrıca gecede birçok sanatçı da sahne aldı.