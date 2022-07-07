Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Varşova 'da başlayan organizasyonun ilk gün yarışlarında Türkiye'yi Hakan Akkaya temsil etti.

Kaynak: AA

Hakan Akkaya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası - Son Dakika

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