Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası - Son Dakika
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Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası

07.07.2022 23:13
Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası

Milli sporcu Hakan Akkaya, Polonya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda 5'inci oldu.

Milli sporcu Hakan Akkaya, Polonya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda 5'inci oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Varşova'da başlayan organizasyonun ilk gün yarışlarında Türkiye'yi Hakan Akkaya temsil etti.

Hakan Akkaya son 32 turunda önce Japon rakibi Naoki Yasu'yu, ardından Ukraynalı Oleksii Zakusylov'u mağlup etti.

Üçüncü maçında İngiliz Piers Gilliver'e yenilen milli sporcu, epe kategorisini 5'inci sırada tamamladı.

Organizasyonda yarın flöre kadınlarda Elke Lale van Achterberg yarışacak.

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Kaynak: AA

Hakan Akkaya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası - Son Dakika

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