Tekerlekli sandalye tenis: BNP Paribas Dünya Takımlar Kupası Elemeleri - Son Dakika
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Tekerlekli sandalye tenis: BNP Paribas Dünya Takımlar Kupası Elemeleri

17.03.2022 19:22
Tekerlekli sandalye tenis: BNP Paribas Dünya Takımlar Kupası Elemeleri

Tekerlekli sandalye teniste BNP Paribas Dünya Takımlar Kupası Elemeleri, Antalya'da başladı.

Tekerlekli sandalye teniste BNP Paribas Dünya Takımlar Kupası Elemeleri, Antalya'da başladı.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Otel'de düzenlenen yarışlara 4 ayrı kıtadan 41 ülke ve 209 sporcu katıldı.

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'nın da mücadele ettiği organizasyonda, kıtalarında ilk üç dereceye giren milli takımlar, 2-8 Mayıs'ta Portekiz'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Turnuva, 21 Mart'ta sona erecek.

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Tekerlekli Sandalye, BNP Paribas, Antalya, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tekerlekli sandalye tenis: BNP Paribas Dünya Takımlar Kupası Elemeleri - Son Dakika


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