Tekirdağ basketbol tarihinde bir ilke imza atıldı - Son Dakika
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Tekirdağ basketbol tarihinde bir ilke imza atıldı

22.04.2022 16:29
Tekirdağ basketbol tarihinde bir ilke imza atıldı

TREDAŞ Spor, U18 Genç Erkekler kategorisinde Diyarbakır'da düzenlenen Anadolu Şampiyonası'nda rakiplerini eleyerek, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

TREDAŞ Spor, U18 Genç Erkekler kategorisinde Diyarbakır'da düzenlenen Anadolu Şampiyonası'nda rakiplerini eleyerek, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Böylece, U18 kategorisinde Tekirdağ tarihinde ilk kez bir takım Türkiye Finalleri'nde mücadele edecek.

Spora ve sporcuya destek olmak, sağlıklı ve ahlaklı sporcu yetiştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren TREDAŞ Spor, Marmara Bölge Şampiyonası'ndaki şampiyonluğunun ardından, 12-16 Nisan 2022 tarihlerinde Anadolu Şampiyonası'na katıldı. Diyarbakır'da düzenlenen turnuvada rakiplerini eleyen TREDAŞ Spor, Türkiye'de son 16 takım arasına kalarak Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Finalleri'ne gitmeye hak kazandı.

TREDAŞ Spor, Anadolu Şampiyonası'nda oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanarak, basketbolseverlerden büyük beğeni topladı.

Maçların ardından, takım antrenörleri Çiğdem Göroğlu, Cüneyt Atasoy, Hakan Sınırlı ve genç basketbolcuların sevinçleri görülmeye değer anlar oluşturdu.

Antrenör Çiğdem Göroğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye Finalleri'ne gideceklerinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Göroğlu, "Hedef her zaman en üst seviye olmuştur. Bu başarı için uzun yıllardır takımı bir arada tuttuk ve çok çalıştık. Türkiye Finalleri'ne gitmeyi hak ettik. Takım sporcularımız, müthiş bir emek ve gayretle tarihi bir başarı yakaladılar. Hepsini yürekten kutluyorum. Emeği geçen tüm oyuncularıma, ekip arkadaşlarıma ve spora ve sporcuya desteğinden ötürü Tekirdağ Valiliği ile Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze teşekkürler" şeklinde konuştu.

Türkiye'de son 16 takım arasına adını yazdıran TREDAŞ Spor, 17-24 Mayıs tarihlerinde Sivas'ta düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne katılacak. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ basketbol tarihinde bir ilke imza atıldı
Tekirdağ basketbol tarihinde bir ilke imza atıldı
Tekirdağ basketbol tarihinde bir ilke imza atıldı

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Diyarbakır, basketbol, Tekirdağ, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tekirdağ basketbol tarihinde bir ilke imza atıldı - Son Dakika


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