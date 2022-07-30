Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılacak Cihan Doğu, altın madalya için çalışıyor Açıklaması - Son Dakika
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Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılacak Cihan Doğu, altın madalya için çalışıyor Açıklaması

30.07.2022 11:10
Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılacak Cihan Doğu, altın madalya için çalışıyor Açıklaması

Tekirdağ'da öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı muaythai branşında iki Türkiye şampiyonluğu bulunan 16 yaşındaki milli sporcu Cihan Doğu, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için yoğun tempoda hazırlıklarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı muaythai branşında iki Türkiye şampiyonluğu bulunan 16 yaşındaki milli sporcu Cihan Doğu, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için yoğun tempoda hazırlıklarını sürdürüyor.

Cihan Doğu, haziran ayında Antalya'da düzenlenen Gençler Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Erkeklerde 48 kiloda birinci olarak milli takım kadrosuna seçilen genç sporcu, dünya şampiyonasında gözünü zirveye dikti.

Milli sporcu, Malezya'da 9-21 Ağustos'ta düzenlenecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını günde çift antrenman yaparak sürdürüyor.

Milli sporcu Cihan Doğu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muaythaiye öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını ve bir daha hiç bırakmadığını söyledi.

Muaythaide maçlara çıktıkça sporu daha çok sevdiğini belirten Cihan, "Sporu çok sevdim ve 6 yıldır muaythaiye devam ediyorum. Antalya'da düzenlenen şampiyonada altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldum. Geçen yıl salgın nedeniyle dünya şampiyonasına gidememiştim. Bu sene daha çok çalışarak Türkiye şampiyonu oldum ve yine dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandım." dedi.

Her zaman kürsüde olmak için mücadele ettiğini vurgulayan Cihan, "Dünya şampiyonasında güzel derece elde ederek bayrağımızı dalgalandıracağım inşallah. Günde çift antrenman yaparak çalışmalarımı sürdürüyorum. Haftanın 6 günü yaklaşık 5 saat antrenman yapıyorum. Çalışmalarıma sıkı şekilde devam ediyorum Türkiye'ye birincilik madalyasıyla döneceğim." diye konuştu.

"Türkiye şampiyonasında çıktığı beş maçı da kazandı"

Antrenör Yahya Geylani de sporcusunun kısa sürede önemli dereceler elde ettiğini dile getirdi.

Cihan'ın iki kere Türkiye şampiyonu olduğunu aktaran Geylani, şöyle konuştu:

"Cihan geçen yıl da şampiyon olmuştu ama salgın nedeniyle dünya şampiyonasına gidemedi. Bu sene Türkiye Şampiyonası'nda çıktığı beş maçı da kazanarak altın madalya kazandı ve Malezya'da ülkemizi temsil edecek. Güzel derecelerle döneceğini düşünüyoruz. Milli takımda uzun yıllar ülkemizi temsil edecek."

Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Çetin Çelik ise öğrencileri Cihan'ın, herkesin örnek alması gereken bir sporcu olduğunu söyledi.

Öğrencilerinin şampiyonaya zor şartlarda hazırlandığını anlatan Çelik, "Okul varken hem okul hem iş hem de çalışmalarını sürdürüyordu. Okul olarak kendisinden şampiyonluk bekliyoruz. Arkadaşlarına da örnek olan Cihan, inşallah şampiyonadan madalya ile dönerek bayrağımız dalgalandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılacak Cihan Doğu, altın madalya için çalışıyor Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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