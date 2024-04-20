Tekirdağ\'da yapılan Okul Sporları Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonasında Rümeysa Keskin Türkiye Şampiyonu

DPÜ'de 2023-2024 Akademik Yılında Spor Turnuvaları Düzenlenecek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), 2023-2024 Akademik Yılı'nın son 6 haftasında futbol, basketbol ve voleybol dallarında 6 farklı turnuva düzenleyecek. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin 50. yılını kutlayacak olan İktisadi ve İdari Bilimler Topluluğu, futbol turnuvasıyla etkinliklere başlayacak. Ayrıca, Yaşayan Arapça Topluluğu ve Matematik, Bilim ve Eğitim Topluluğu da spor etkinlikleri düzenleyecek. Mühendislik Fakültesi ise futbol, basketbol ve voleybol turnuvalarına ev sahipliği yapacak.