Tekirdağ\'da Taekwondo İl Şampiyonası Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları kapsamında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Taekwondo Tekirdağ İl Şampiyonası yapıldı.

Gerçekleştirilen şampiyonada rakiplerini yenen Malkaralı sporcular Ela Belli ve Oğuzhan Bayraktar il birincisi olarak ilçelerine 2 adet altın madalya ile döndüler. 2024 yılı Nisan ayında Manisa'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasında ise Tekirdağ'ı temsil etmeye hak kazandılar.

Milli Takım Antrenörü Gökhan Fındık yaptığı açıklamada, "Yeni milli sporcular yetiştirmek için sistemli, bilimsel metotlar ile çalışmalarımıza ara vermeden alt yapıdan sporcu yetiştirmeye devam ediyoruz. Müsabakada şampiyon olan sporcularımı tebrik ediyor Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ