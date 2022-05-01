Tekirdağ'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu horonla kutladı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da Trabzonspor taraftarları, şampiyonluğu horon çekerek kutladı.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında Trabzonspor - Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak, şampiyonluğa ulaştı. Tekirdağ'da Trabzonsporlu taraftarlar, maçın bitmesinin ardından Süleymanpaşa ilçesindeki sahil dolgu alanında toplandı. Meşaleler yakan Bordo-Mavili taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu horon çekerek kutladı.
Kaynak: DHA
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