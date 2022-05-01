Tekirdağ'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu horonla kutladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu horonla kutladı

01.05.2022 00:46
Tekirdağ'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu horonla kutladı

TEKİRDAĞ'da Trabzonspor taraftarları, şampiyonluğu horon çekerek kutladı.

TEKİRDAĞ'da Trabzonspor taraftarları, şampiyonluğu horon çekerek kutladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında Trabzonspor - Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak, şampiyonluğa ulaştı. Tekirdağ'da Trabzonsporlu taraftarlar, maçın bitmesinin ardından Süleymanpaşa ilçesindeki sahil dolgu alanında toplandı. Meşaleler yakan Bordo-Mavili taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu horon çekerek kutladı.

Tekirdağ'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu horonla kutladı
Tekirdağ'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu horonla kutladı
Tekirdağ'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu horonla kutladı
Tekirdağ'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu horonla kutladı
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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Tekirdağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tekirdağ'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu horonla kutladı - Son Dakika


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