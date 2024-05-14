Tekirdağ'dan beş sporcu 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda mücadele edecek - Son Dakika
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Tekirdağ'dan beş sporcu 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda mücadele edecek

Tekirdağ\'dan beş sporcu 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası\'nda mücadele edecek

Şarköy Kickboks Genç Yiğitler Spor Kulübü Derneği sporcuları, 15-16 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek olan 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'na katılacak. Antrenör Fatih Akarca, Tekirdağ'ı en iyi şekilde temsil edeceklerini belirterek, müsabakalardan başarıyla döneceklerine inandığını ifade etti ve desteklerinden dolayı herkese teşekkür etti.

14.05.2024 17:33
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Tekirdağ'dan beş sporcu 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Şarköy Kickboks Genç Yiğitler Spor Kulübü Derneği sporcuları 15-16 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek olan müsabakalara hazırlandı.

Antrenör Fatih Akarca, AA muhabirine organizasyonda Tekirdağ'ı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Heyecanlı olduklarını ifade eden Akarca, müsabakalardan başarıyla döneceklerine inandığını kaydetti.

Akarca, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tekirdağ'dan beş sporcu 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda mücadele edecek - Son Dakika

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