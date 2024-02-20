Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Boccia Takımı Sporcuları Milli Takım Olmak İçin Çalışıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin boccia takımı sporcuları bedensel engelli Zülfiye ve Tuncay Özhan kardeşler, milli takım sporcusu olmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Geçirdikleri ateşli hastalığa bağlı olarak çocuk yaşta bedensel engelli olan 39 yaşındaki Zülfiye ve 35 yaşındaki Tuncay Özhan, geçen yıl belediyenin boccia takımına katıldı.
Hafta iki gün Namık Kemal Üniversitesi Spor Salonu'nda çalışmalara katılan Özhan kardeşler, geçen yıl haziran ayında Yalova'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etti.
Tuncay Özhan derece elde edemedi ancak Zülfiye Özhan, Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Milli takım sporcusu olma hedefiyle çalışan sporcular, engelli pek çok kişiye de başarmanın önünde engel olmadığını gösteriyor.
"Boccia hayatımıza yeni bir heyecan getirdi"
Zülfiye Özhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine imkan tanıyıp boccia ile tanışmalarına vesile olan herkese teşekkür etti.
Kardeşiyle birlikte tanıştıkları boccianın hayatlarına yeni bir heyecan kattığını belirten Özhan, "Antrenmanlara gelince çok mutlu oluyoruz, güzel zaman geçiriyoruz. Geçen yıl katıldığımız Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Benim için çok güzeldi. Yine şampiyonalara gitmek için çalışmalara devam ediyorum. Kardeşimle birlikte bu sporu yapmak ayrı bir mutluluk. Bocciaya başladıktan sonra kendimizi daha mutlu hissetmeye başladık. Hayatımızda farklı bir değişiklik olmuş oldu. Bütün engellilere bu sporla tanışmasını tavsiye ederim. " diye konuştu.
Özhan, milli takımda da dereceler elde etmek istediğini dile getirdi.
"Çevremiz genişledi çok mutluyuz"
Tuncay Özhan, hiç bilmedikleri boccia branşında bir yılda çok yol kat ettiklerini söyledi.
Türkiye Şampiyonası'nın kendilerini daha da motive ettiğini ifade eden Özhan, "Ben pek bir şey yapamadım ama ablamın üçüncülüğüyle övündüm. Orası bizim için çok büyük bir tecrübe oldu." dedi.
Özhan, başarı motivasyonunun kendilerine milli takım hedefini ortaya koyduğuna işaret etti.
Boccianın sosyalleşmelerine de büyük katkısı olduğunu vurgulayan Özhan, "Boccia hayatımıza farklı bir renk kattı yeni arkadaşlarımız oldu. Çevremiz genişledi çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Boccia sporu
Boccia, kasların kullanılmasında güçlük çekilmesine neden olan serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı bulunan kişilerce oynanmak üzere tasarlanmış bir strateji ve doğruluk oyunudur. Bu spor artık motor becerileri etkileyen engelleri bulunan sporcuları da içermektedir.
Bu spor oyuncuların renkli topları, "jak" olarak bilinen beyaz bir hedef topuna mümkün olan en yakın mesafeye atarak ya da yuvarlayarak oynadıkları düzgün bir yüzeyde oynanır. Jak topunun yakınına en fazla topu yerleştiren oyuncu, çift ya da takım oyunu kazanır.
Takım maçlarında altı bölüm oynanırken, bireysel ve çiftler maçları dört bölümden oluşur. Her bir bölümden sonra "jak"e topu en yakın olan sporcu, çift veya takım 1 puan alır ve hedef topuna rakiplerininkinden daha yakın olan her bir top için artı bir puan kazanır.
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