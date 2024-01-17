 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ Süleymanpaşa, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçında galibiyet arıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ Süleymanpaşa, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçında galibiyet arıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak olan Tekirdağ Süleymanpaşa, maçı kazanarak galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Takımın başantrenörü ve kaptanı, oyuncuların motivasyonlu olduğunu ve galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Tekirdağ Süleymanpaşa, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçında galibiyet arıyor
17.01.2024 - 10:54,  Güncelleme: 11:01
Abone Ol

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile 21 Ocak Pazar günü karşılaşacak Tekirdağ Süleymanpaşa, maçı kazanarak galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

Ligde 2 galibiyeti bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa, 16 Eylül 2023'te deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 36-24 yendikten sonra galibiyete hasret kaldı.

Söz konusu maçın ardından ligde üst üste 9 karşılaşmadan mağlup ayrılan Tekirdağ temsilcisi, uzun süredir yaşadığı şanssızlığı kırmak için Bursa Büyükşehir Belediyespor mücadelesine çıkacak.

Masic: "Oyuncularımız motive olmuş durumda"

Takımın başantrenörü Nedzad Masic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi evlerinde kazanarak haftayı puanla kapatmak istediklerini söyledi.

Yeni oyuncuların takıma alışmasıyla daha iyi oyun ortaya koyacaklarını ifade eden Masic, "Burada oynayacağımız maç bizim için önemli. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Takımın puana ihtiyacı var. Takımımız savaşarak Bursa Büyükşehir Belediyespor maçını alacak. Oyuncularımız motive olmuş durumda, inşallah iyi bir sonuç olacak." dedi.

Takım kaptanı Ceren Subaşı da takımın galibiyete ihtiyacı olduğunu aktardı.

Ligin ikinci yarısında yaptıkları ilk 2 maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Subaşı, "Yeni transferlerimizle geçen hafta ilk defa beraber maça çıktık. Kötü bir oyun oldu bizim için. Hedefimiz Bursa maçı. Güzel bir oyunla kazanıp 2 puanı almak istiyoruz. Play off'a girmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Buse Dündar ise Bursa maçından galip ayrılmak için mücadele edeceklerini dile getirerek, "Takıma yeni katılan oyuncularla uyum problemi yaşıyoruz. O yüzden önceki maçımız biraz kötü geçti. Zamanla bu sorunu gidereceğiz. Puana ihtiyacımız var. Maçı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tekirdağ, Bursa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekirdağ Süleymanpaşa, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçında galibiyet arıyor - Son Dakika


12:06
9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:02
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83'e ulaştı, en sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor. Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83'e ulaştı, en sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor.
11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28
Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor

Son Dakika
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28 Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58 Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57 Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 12:18:22. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ Süleymanpaşa, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçında galibiyet arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement