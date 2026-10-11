Tekirdağlı milli muaythai sporcusu Ela Nur Gümüş, Paris'te altın hedefiyle çalışıyor - Son Dakika
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Tekirdağlı milli muaythai sporcusu Ela Nur Gümüş, Paris'te altın hedefiyle çalışıyor

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16 yaşındaki milli muaythai sporcusu Ela Nur Gümüş, 18-25 Ekim'de Paris'te düzenlenecek Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Bugüne kadar 16 madalya kazanan Tekirdağlı sporcu, haftanın 6 günü antrenman yaparak altın madalya için hazırlanıyor.

Tekirdağ'da milli sporcu Ela Nur Gümüş (16), uluslararası ve ulusal organizasyonlarda elde ettiği derecelerin ardından Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Muaythaide bugüne kadar 16 madalya kazanan Ela Nur, uluslararası turnuvalarda 7 birincilik ve 2 ikincilik elde etti.

Genç sporcu, ulusal organizasyonlarda ise 3 Türkiye ikinciliği ve 4 üçüncülük aldı.

Ela Nur, 18-25 Ekim tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyonaya haftanın 6 günü antrenman yaparak hazırlanan milli sporcu, çalışmalarını zaman zaman 3 saate ulaşan antrenmanlarla sürdürüyor.

Genç sporcu, Paris'te Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek altın madalya için mücadele verecek.

Milli sporcu Ela Nur, AA muhabirine, elde ettiği başarıların arkasında antrenörü, ailesi ve takım arkadaşlarının büyük desteğinin bulunduğunu söyledi.

Bugüne kadar önemli Türkiye dereceleri elde ettiğini belirten Ela Nur, "Son yapılan Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldum. Şampiyona hazırlık sürecinde sakatlıklar ve zorlu dönemler yaşadım. Antrenörüm Yahya Geylani'nin bana olan inancı motivasyonumu artırdı. Her zaman en iyisi için mücadele etmeye devam ettim." dedi.

"Bazen bir saat, bazen üç saat çalışıyoruz"

Ela Nur Gümüş, her zaman kendisini geliştirmeyi ve aldığı derecelerle adından söz ettirmeyi sürdürmek istediğini dile getirdi.

Başarının tesadüf olmadığını aktaran milli sporcu, "Biz burada sadece bir spor salonu değiliz, biz burada bir aileyiz. Başarıyı getiren şey de bu. Yahya Geylani gibi bir antrenörümüz olunca başarı kaçınılmaz oluyor. Bazen bir saat, bazen üç saat çalışıyoruz. Her sabah düzenli olarak koşmaya çalışıyorum. Şu an hedefim en iyi şekilde hazırlanıp ülkemi birincilik kürsüsünde temsil etmek ve İstiklal Marşı'mızı okutmak." diye konuştu.

Antrenör Yahya Geylani de Ela Nur'un gelişime açık bir sporcu olduğunu ve kısa sürede önemli başarılara imza attığını söyledi.

Geylani, sporcusunun kendisini hızlı şekilde geliştirerek üst seviyelere ulaştığını belirterek Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı bir sonuç almak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak: AA
TürkiyeParisGümüşSporSon Dakika

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