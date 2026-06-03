Tekirdağlı milli sporcular dünya şampiyonasına hazırlanıyor - Son Dakika
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Tekirdağlı milli sporcular dünya şampiyonasına hazırlanıyor

03.06.2026 11:46
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Serbest dalışta 5 milli sporcu, Sırbistan'da madalya hedefli dünya şampiyonasına katılacak.

Serbest dalışta elde ettikleri ulusal ve uluslararası başarılarla dikkati çeken Tekirdağ'dan 5 milli sporcu, Sırbistan'da düzenlenecek dünya şampiyonasından madalyalarla dönmek için hazırlanıyor.

Serbest dalış sporuna 3 yıl önce başlayan Sude Fidan, Yusuf Kıvanç Erkan, Timur Alp Kuru, Nida Bulut ve Ediz Duman, katıldıkları Türkiye ve dünya şampiyonalarında çok sayıda derece elde etti.

Milli sporcular, nisan ayında Tekirdağ'da gerçekleştirilen Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerinde de başarılı sonuçlara imza attı.

Şampiyonada Sude Fidan ve Ediz Duman 3'er, Yusuf Kıvanç Erkan 2, Timur Alp Kuru ile Nida Bulut ise 4'er madalya aldı.

Milli takıma seçilen sporcular, 9-15 Haziran tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Dünya şampiyonluğu yaşayan Nida Bulut, AA muhabirine, yeni başarılar elde etmek istediğini belirtti.

Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanan dünya şampiyonası için umutlu olduğunu ifade eden Bulut, "Milli takımda büyük erkekler kategorisinde tek sporcuyum. Bunun da verdiği bir gurur var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." dedi.

Geçen yıl dünya ikincisi olan Ediz Duman ise bu kez altın madalya hedeflediğini belirtti. Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandığını anımsatan Duman, dünya şampiyonasına dünya rekoru hedefiyle hazırlandığını kaydetti.

Timur Alp Kuru da geçen yıl dünya şampiyonluğunu bir saniyeyle kaçırdığını belirterek, bu yıl zirveye çıkmayı hedeflediğini anlattı.

Yusuf Kıvanç Erkan, Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerin moral verdiğini belirterek, dünya şampiyonasından madalyayla dönmek istediğini söyledi.

Sude Fidan ise Türkiye'nin takım sıralamasında en iyi yerde yer alabilmesi için mücadele edeceğini ve hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürdüğünü dile getirdi.

Antrenör Sertan Aydın da Tekirdağlı 5 milli sporcunun dünya şampiyonasına yoğun tempoda hazırlandığını belirterek, sporcuların Türkiye'yi başarıyla temsil edeceklerine inandığını aktardı.

Kaynak: AA

Sırbistan, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekirdağlı milli sporcular dünya şampiyonasına hazırlanıyor - Son Dakika

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