Tekirdağ'da 6 yaşındaki Kumsal İşlek, satrançta başarılarına devam ediyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da 6 yaşındaki Kumsal İşlek, satrançta başarılarına devam ediyor

Tekirdağ'da bir yıl önce anaokulunda antrenörünün yeteneğini görmesi üzerine satranca başlayan Kumsal İşlek, 6 yaşında Avrupa Okullar Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. İşlek, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından milli takıma seçildi ve Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

12.06.2024 11:15
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Tekirdağ'da bir yıl önce anaokulunda antrenörünün yeteneğini görmesi üzerine satranca başlayıp, 6 yaşında Avrupa Okullar Şampiyonası'nda ikincisi olan Kumsal İşlek, derecelerine yenilerini eklemek için çalışıyor.

Kumsal İşlek, bir yıl önce okulda satranç oynadığı sırada antrenör Ceylan Aslan'ın yeteneğini fark etmesi üzerine bu branşa yönlendirildi.

Antrenörüyle her gün çalışmalarını sürdüren İşlek, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından bu yıl ocak ayında Antalya'da düzenlenen ve ilk defa katıldığı 2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda kendi kategorisinde üçüncü oldu. Şampiyonanın en küçük sporcusu olma unvanını elde eden ve bronz madalya kazanan İşlek, milli takıma seçildi.

Kumsal daha sonra İrlanda'da 31 Mayıs - 8 Haziran'da düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonada 17 ülkeden 191 sporcu dereceye girmek için mücadele etti. Milli satraççı, şampiyonada birinciyle aynı puanı almasına rağmen averajla ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Minik sporcu, derecelerine yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

-"Ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim için çok mutlu oldum"

Kumsal İşlek, AA muhabirine, satrançta madalya kazandıkça kendisine güveninin arttığını söyledi.

Okulda başladığı satrançta güzel yerlere geldiğini ifade eden İşlek, şunları kaydetti:

"İlk katıldığım turnuvalarda heyecanlıydım. Bir de ilk başlarda herkes beni yeniyordu. Sonra çalışarak kendimi geliştirdim. Türkiye Şampiyonası'na gitmeden önce daha çok çalıştım, orada üçüncü oldum. Daha sonra başka illerde düzelenen şampiyonalar oldu, onlara da katıldım. Avrupa Okullar Şampiyonası'nda birinciyle aynı puanı alıp, averajla ikinci oldum. Çok çalıştım ve başardım. Kupayı ve madalyayı hak ettiğimi düşünüyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim için çok mutlu oldum."

İşlek, bundan sonra hedefinin Dünya Şampiyonası'nda da madalya kazanmak olduğunu ve satrançta başarılar elde etmeye devam edeceğini dile getirdi.

Aslan: "Hedef dünya şampiyonluğu"

Antrenör ve uluslararası satranç hakemi Ceylan Aslan, sporcusunun kısa sürede önemli bir gelişim gösterdiğini aktardı.

Aslan, sporcusunun katıldığı şampiyonalardan her zaman madalyayla döndüğünü, emeklerinin karşılığını dereceleriyle taçlandırdığını belirtti.

Gelecekte Kumsal'ın daha da büyük başarılarla adını duyurmasını beklediklerini vurgulayan Aslan, "Bundan sonra dünya şampiyonluğu hedefi var. Kumsal'ın elde ettiği dereceler, bir sporcunun bu kadar kısa sürede kazanabileceği başarılar değil. Kısa sürede çok çalıştığımız için başarılı olduk. Kısa sürede böyle başarılar kazanan sporcu nadir oluyor. Kumsal'ın elde ettiği başarılar nedeniyle mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tekirdağ'da 6 yaşındaki Kumsal İşlek, satrançta başarılarına devam ediyor - Son Dakika

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