Tekirdağspor ile Hayrabolu Belediye Gençlikspor Maçında Kavga Çıktı

Tekirdağspor ile Hayrabolu Belediye Gençlikspor maçının ilk yarısında futbolcular arasında kavga çıktı. Hayrabolu 40. dakikada sahadan çekilirken, Tekirdağspor ise şampiyonluğunu kutladı.
Tekirdağ Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Tekirdağspor ile Hayrabolu Belediye Gençlikspor, Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda karşılaştı. Hakem düdüğünün çalmasıyla maçta zaman zaman gergin anlar yaşandı. Tekirdağspor ilk yarıda 5-0 öndeyken maçta bir anda kavga çıktı. Hayrabolu belediye Gençlikspor'un ceza sahası içinde futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Yedek kulübesinde oturan diğer futbolcular ise olayları yatıştırmaya çalıştı. 10 dakika boyunca süren kavgada iki futbolcuya kırmızı kart çıktı.
Kavga yatışırken Hayrabolu Belediye Gençlikspor'un futbolcuları maçın 40. dakikasında sahayı terk etti.
Bu maçla ligde şampiyonluğunu garantileyen Tekirdağspor'a ise şampiyonluk kupası verildi.
Şampiyonluk törenine Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da katıldı. Şampiyonluk kupasını alan futbolcular doyasıya eğlendi. - TEKİRDAĞ
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