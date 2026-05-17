Tekke: Kupa Finaline Odaklandık

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gençlerbirliği karşısında alınan mağlubiyetin iyi geçen sezonun sonuna yakışmadığını belirterek, artık tamamen kupa finaline odaklandıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada yapılan rotasyona dikkat çeken Tekke, "Çok iyi geçen bir sezonun ardından kötü bir maç oynadık. Gençlerbirliği'nin bulunduğu konum nedeniyle maça çok gergin başladığını biliyorduk. Biz de hatalar yaptık. Bunlar kabul edeceğimiz şeyler değil. Sonrasında kötü bir mağlubiyet aldık. Genç oyuncularımızın daha fazla süre aldığı bir maç oldu. Bizim için bu sezonun finali olan kupa maçımız var. Güzel geçen sezonun ardından kupayı alarak taraftarımıza ve camiamıza bu sezonu taçlandırmak istiyoruz" dedi.

"Bizim için önemli olan kupayı alıp şehrimize getirmek"

Kupa finalinin Antalya'da oynanacak olmasına ilişkin değerlendirmede bulunan bordo-mavili teknik adam, "Federasyonun kararı Antalya oldu. Sahanın iyi olması yeterli. Nerede oynandığı çok önemli değil. Bizim için önemli olan kupayı alıp şehrimize getirmek. Geldiğimiz günden beri Trabzonspor normalleşti ve heyecanı arttı. Bunu kupa ile taçlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Final maçında da kendisinden goller bekliyoruz"

Onuachu'nun durumu hakkında da konuşan Tekke, "Gol atmak istiyorsanız önce topu tutmanız gerekir. Oyuncunun morali iyi. Gol atsaydı tek başına gol kralı olacaktı ama Trabzonspor tarihine gol kralı olarak geçecek. Moralinin bozuk olduğunu düşünmüyorum. Final maçında da kendisinden goller bekliyoruz. Saviç yarın bize katılabilir. Folcarelli de dönmek istiyor. Muçi ve Zubkov da dönüyor. Kupa maçında mevcut kadromuzu en iyi şekilde değerlendirmek bizim için çok önemli" diye konuştu. - TRABZON