Tekke: Kupa Finaline Odaklandık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekke: Kupa Finaline Odaklandık

17.05.2026 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından kupa finaline odaklandıklarını belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gençlerbirliği karşısında alınan mağlubiyetin iyi geçen sezonun sonuna yakışmadığını belirterek, artık tamamen kupa finaline odaklandıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada yapılan rotasyona dikkat çeken Tekke, "Çok iyi geçen bir sezonun ardından kötü bir maç oynadık. Gençlerbirliği'nin bulunduğu konum nedeniyle maça çok gergin başladığını biliyorduk. Biz de hatalar yaptık. Bunlar kabul edeceğimiz şeyler değil. Sonrasında kötü bir mağlubiyet aldık. Genç oyuncularımızın daha fazla süre aldığı bir maç oldu. Bizim için bu sezonun finali olan kupa maçımız var. Güzel geçen sezonun ardından kupayı alarak taraftarımıza ve camiamıza bu sezonu taçlandırmak istiyoruz" dedi.

"Bizim için önemli olan kupayı alıp şehrimize getirmek"

Kupa finalinin Antalya'da oynanacak olmasına ilişkin değerlendirmede bulunan bordo-mavili teknik adam, "Federasyonun kararı Antalya oldu. Sahanın iyi olması yeterli. Nerede oynandığı çok önemli değil. Bizim için önemli olan kupayı alıp şehrimize getirmek. Geldiğimiz günden beri Trabzonspor normalleşti ve heyecanı arttı. Bunu kupa ile taçlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Final maçında da kendisinden goller bekliyoruz"

Onuachu'nun durumu hakkında da konuşan Tekke, "Gol atmak istiyorsanız önce topu tutmanız gerekir. Oyuncunun morali iyi. Gol atsaydı tek başına gol kralı olacaktı ama Trabzonspor tarihine gol kralı olarak geçecek. Moralinin bozuk olduğunu düşünmüyorum. Final maçında da kendisinden goller bekliyoruz. Saviç yarın bize katılabilir. Folcarelli de dönmek istiyor. Muçi ve Zubkov da dönüyor. Kupa maçında mevcut kadromuzu en iyi şekilde değerlendirmek bizim için çok önemli" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekke: Kupa Finaline Odaklandık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
AK Parti ve CHP anlaştı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi
Gaziantep’te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti Gaziantep'te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti Şampiyonluk el değiştirebilir Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir
Malatya’da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti Malatya'da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti
Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu

00:05
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri netleşti
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
22:23
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
22:22
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
22:01
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
22:00
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
21:24
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 00:11:20. #7.12#
SON DAKİKA: Tekke: Kupa Finaline Odaklandık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.