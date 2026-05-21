Tekke: Kupayı Trabzonspor'a Hediye Etmek İstiyoruz

21.05.2026 20:04
Fatih Tekke, Türkiye Kupası finali öncesinde Trabzonspor'un kazanma isteğini vurguladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp bordo mavili camiaya hediye etmek istediklerini söyledi.

Tekke, TÜMOSAN Konyaspor ile yarın Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapacakları Türkiye Kupası final maçı öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kendileri için 1,5 yılda ikinci final maçı olacağına dikkati çeken Tekke, "Açıkçası oyuncularım, ben ve ekibim tüm camia yarın kupayı çok fazla istiyoruz. Yarın takım olarak en güçlü, en istekli, en coşkulu halimizle sahada olacağız bu kesin. Yarın umarım kazasız, belasız, sakatlıksız herkesin futbol konuştuğu, eğlendiği, hakem konuşmadığı bir maç yaşarız. Trabzonspor olarak camiamıza bu kupayı hediye etmek istiyoruz. Umarım bizim istediğimiz gibi olur. Hayırlısı diyoruz." diye konuştu.

"Kupayı alırsak 'başardık' diyebiliriz"

Tekke, Konyaspor ekibini zor mücadeleleri kazanarak finalde rakipleri olmalarından dolayı ayrıca tebrik etti.

Türkiye Kupası final yeri olarak Antalya'nın tercih edilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Tekke, "Trabzonspor için final oynamak çok önemli. Yeri bizim için çok önemli değil, Antalya olması, başka yer olması çok sorun değil." dedi.

Tekke, göreve geldiklerinde Trabzonspor'un durumunun çok iç açıcı olmadığını dile getirerek, Trabzonspor için lig üçüncülüğünün başarı olmadığını vurguladı.

Saha içinde yer alan Trabzonspor oyuncularının değerinin arttığını aktaran Tekke, "Ortada bir kupa var. Bu kupayı alamadığınızda başarılı olmazsınız. Bizim kupayı almamız lazım. Kupayı alırsak 'başardık' diyebiliriz. Alamazsak tebrik edip 'başaramadık' deriz. Bugün ben çalıştığım bu ekibi asla unutmayacağım. Beni hiç üzmediler. Onlarla gurur duyuyorum. Yarın ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar. Çok çalıştık, çok emek sarf ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

