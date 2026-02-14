Tekmanlı Sporculardan Başarı!

2025-2026 yılı Erzurum Eskrim Kılıç Küçük/Yıldız Erkek/ Kız il birinciliği müsabakaları Yakutiye Spor salonunda yapıldı. Tekman'dan katılan sporcular başarıları ile dikkat çekti.

Yapılan müsabakalara Tekman Cumhuriyet Ortaokulundan 6 sporcu ile katılım sağladı ve 4 madalya aldılar. Yaklaşık 3 ay boyunca Antrenör Can Taşkıran'ın öncülüğünde Tekman Gençlik Spor İlçe Salonunda yapılan çalışmalar sonucunda büyük bir başarı gösteren minikler, yarışlarda başarı göstererek il genelinde dereceye girdi. Sporcular Erzurum'u Kayseri'de yapılacak olan yarışlarda temsil edecekler.

Tekmanlı öğrencilerden yıldız kızlardan Merve Koçak birinci gelirken, İremsu Ergin ikinci geldi. Küçük kızlarda Derin Ergin üçüncü ve erkeklerde ise Mustafa koçak üçüncü geldi. Öğrenci velileri "Miniklerimizin başarılarından dolayı başta ilçe Kaymakamımız Hüseyin Demirkol başta olmak üzere Gençlik Spor İlçe Müdürü Fatih Arslan, Beden Eğitimi Öğretmeni Yasir Samet Korkmaz ve antrenör Can Taşkıran çok emek verdi. Emeklerinin ise boşa çıkmadığını görmek güzel. Bu vesile ile hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz" dediler.

Tekmanlı minik sporcular, İlçe müdürü Fatih Arslan, antrenör Can Taşkıran ve İlçe Gençlik Spor personeli Emrah Nalkiran ile birlikte Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u da ziyaret ettiler. - ERZURUM