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Tekmeler il şampiyonluğu için vuruldu - Son Dakika

Tekmeler il şampiyonluğu için vuruldu

18.02.2022 09:47
Tekmeler il şampiyonluğu için vuruldu

Malatya'da Liseli Gençler Tekvando il seçmeleri sona erdi.

Malatya'da Liseli Gençler Tekvando il seçmeleri sona erdi. Tekmeleri il şampiyonluğu için vuran gençlerden dereceye girenler, bölge şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

Tekvando Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan liseler arası Tekvando Türkiye şampiyonası il seçmeleri çekişmeli geçti. İki gün süren ve Malatya merkez kapalı spor salonun da yapılan müsabakalarda toplam 80 erkek ve 78 bayan sporcu mücadele etti. Kilolarında dereceye giren sporcuların madalya ve ödülleri verildi.

Kilolarında dereceye giren sporcular bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Bölge şampiyonasında dereceye girecek sporcular da Türkiye yarı finaline katılma hakkını elde edecek. - MALATYA

Tekmeler il şampiyonluğu için vuruldu

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Türkiye, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tekmeler il şampiyonluğu için vuruldu - Son Dakika Spor


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