Gençlik ve Spor Müdürlüğü Merkez Spor Salonunda yapılan ve iki gün süren Tekvando Minikler il Şampiyonası müsabakaları çekişmeli geçti. Yaklaşık 250 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, dereceye giren sporcular 20-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında Amasya 'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandılar.

Kaynak: İHA

gençlik, Malatya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Tekmeleri Türkiye Şampiyonası için vurdular - Son Dakika

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