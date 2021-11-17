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Teknik Direktör Çapa: "Takımdaşlık adına atılan güzel adımlar sevindirici" - Son Dakika

Teknik Direktör Çapa: "Takımdaşlık adına atılan güzel adımlar sevindirici"

17.11.2021 16:18
Teknik Direktör Çapa: "Takımdaşlık adına atılan güzel adımlar sevindirici"

Antalya kampını değerlendiren Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Takım olma ve takımdaşlık adına güzel adımlar attığımızı görüyorum.

Antalya kampını değerlendiren Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Takım olma ve takımdaşlık adına güzel adımlar attığımızı görüyorum. Bu da bizim adımıza sevindirici" dedi.

Antalya kampı hakkında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Fuat Çapa, "Yaklaşık geleli 1 hafta oldu. Süreç planladığımız gibi geçiyor. Oynamış olduğumuz karşılaşmalardaki eksikliklerimiz, gözlemlerimiz, yapmış olduğumuz analizlerin burada giderilmesi için gelmiştik. Şu aşamada bunlar gayet olumlu bir şekilde devam ediyor. Oynamış olduğumuz hazırlık karşılaşmasında büyük bir kısım sadece savunma değil, aynı zamanda hücum anlamında da iyi işler yaptığımızı gördük" şeklinde konuştu.

Kampın güzel geçtiğini ifade eden Fuat Çapa, "Bundan sonraki süreçte tamamen pazartesi günü oynayacağımız karşılaşmaya odaklanıp, o doğrultuda çalışmamız gerekiyor. Saha içi, fiziki ve mental anlamda. Diğer taraftan takım olma ve takımdaşlık adına güzel adımlar attığımızı görüyorum. Bu da bizim adımıza sevindirici. Oynayacağımız karşılaşmalarda alacağımız sonuçlar burada neler yaptığımızı çok net bir şekilde öne çıkartacak. Az önce de söylediğim gibi burada coşku, istek ve arzu çok güzel, oyuncularımızın katılımı çok iyi ve bu da bizi sevindiriyor. Pazartesi gününe kadar yapacağımız birkaç tane daha idmanımız var. Buda tamamen Eyüpspor karşılaşmasına yönelik olacak. Yarından itibaren yapmış olduğumuz analizler karşılığında rakibimizin artılarını ve eksilerini oyuncularımızla paylaşıp ona göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Teknik Direktör Çapa: Takımdaşlık adına atılan güzel adımlar sevindirici

Samsunspor, Pazartesi, Fuat Çapa, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Teknik Direktör Çapa: 'Takımdaşlık adına atılan güzel adımlar sevindirici' - Son Dakika Spor


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