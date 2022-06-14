Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu

14.06.2022 16:50

Fenerbahçe Kulübü'nde dün başlayan sağlık kontrolleri bugün de sürdü. Teknik direktör, Jorge Jesus'un kontrollerinin yapıldığı esnada tecrübeli hocadan kan alan sağlık çalışanın bileklik detayı sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sağlık kontrolleriyle başladı. Portekizli teknik adam Jorge Jesus'da sağlık kontrollerini bugün tamamladı. Kontrol sırasında çekilen fotoğraf ise sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

SAĞLIK GÖREVLİSİNDEKİ BİLEKLİK DETAYI

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'dan kan alan sağlık çalışanının bilekliğinin Trabzonspor'un renklerine ait olması sosyal medyada çok konuşuldu. İki takım taraftarları da bu konuda çok sayıda bulundu.

Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde çok konuşulan detay! Kan alan hemşirenin bilekliği gündeme damga vurdu
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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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