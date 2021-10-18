Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu, bu sezon hocalık kariyerine Başakşehir'de devam ediyor. Beşiktaş karşısında ilk sınavından galibiyetle çıkan genç hoca, şut antrenmanının yıldızı oldu.
Emre Belözoğlu, attığı golle futbolcularından da alkış aldı. Adeta 'Form geçici klas kalıcı' mesajını verdi. Başakşehir ise bu sözü değiştirerek , "Form da kalıcı, klas da..." notu paylaştı.
Son Dakika › Spor › Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı - Son Dakika Spor