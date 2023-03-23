Tolunay Kafkas da şaştı kaldı! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca imza töreninde gergin anlar yaşadı - Son Dakika
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Tolunay Kafkas da şaştı kaldı! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca imza töreninde gergin anlar yaşadı

23.03.2023 18:20

Teknik direktör Tolunay Kafkas'ın imza töreninde Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın istifa eden sportif direktör Emre Yıldız'la ilgili gelen soruyu yanıtlarken gergin dakikalar yaşadı. Birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Koca'nın, "200 milyon lira getiren olursa başkanlığı devredeceğim" çıkışı dikkati çekti.

Spor Toto Süper Lig ekibi Ankaragücü, teknik direktörlük koltuğuna Ümit Milli Takım'dan ayrılan Tolunay Kafkas'ı getirdi. Çiçeği burnunda teknik direktör Kafkas, takıma inandığını ve gelecek için umutlu olduğunu söyledi.

"PROVAKATİF SORULAR"

Başkan Koca, kulübün ekonomik durumuyla ilgili çarpıcı açıklamar yaptı. İstifa eden sportif direktör Emre Yıldız'la ilgili "Tek kişi transfer yapıyor?" şeklinde gelen soruda ise gergin anlar yaşandı. Faruk Koca basın mensubuna, "Ben size kiminle çalıştığınızı soruyor muyum? Provakatif sorular bunlar" diyerek tepki gösterdi.

İşte Faruk Koca'nın açıklamaları:

"KENDİSİNİ BEN GÖNDERMEDİM"

"Kim o tek kişi? Ömer Erdoğan bu kulübe hangi oyuncuyu getirdi? Biliyorsunuz ya, açık konuşun. Soru soruyorsunuz konuşun. 5 tane Ömer Erdoğan ile geldi, son transferler de onunla geldi. Tek adam mı yapmış oluyor, Emre Yıldız mı yapmış oluyor? Emre Yıldız istifa etti ve ayrıldı. Ben Emre Yıldız ile görüşeceğim tabii ki, görüşmeyeyim mi? 2 yıldır bu süreci o yönetiyor. Futbolcu diyaloğu var, geçmişle bağlantısı var. Ben Emre Yıldız'ı göndermedim. Kendisi istifa etti. Ben olsam göndermezdim. Şu an kulüple bir ilişkisi yoktur. Ancak bir soru sorulmaz mı? Oyuncuyla bir sorun olmuş, Emre Yıldız'ı aramayalım mı? İlişki biçimi oluşmuş, bir anlaşma var, bir süreç var. Başka ne soruyoruz, bir şey sormuyoruz ki. Bunu provoke ediyorsunuz. Ayıp denen bir şey var. Bir başkan kimle çalışacağını kendisi belirler. Başkasının karışma hakkı yok. Bir tribün grubuna 'Bunu çıkarın, bu varsa almam sizi tribüne' diyor muyum? Tolunay Kafkas ile çalışma kararını ben verdim, yönetime ben getirdim.

"200 MİLYON LİRA GETİREN VARSA BAŞKANLIĞI DEVREDEYİM"

Kulübün transfer yasağını kaldırmak için 50 milyon euro verdik. Geldiğimden beri 1 milyar 350 milyon lira bu kulübe sponsorluk ve yönetimden para bulduk. İnşallah bu sezon sonu, bu kulübün futbolcusuna, sağa sola hiçbir borcu kalmayacak. Bu kulüp sezon sonu borçsuz olacak. Kulübün borcu olduğunu söyleyenler 200 milyon lira getirsinler başkanlığı devrediyorum haydi. Sezon bittiğinde hiçbir futbolcunun alacağı kalmayacak."

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Son Dakika Spor Tolunay Kafkas da şaştı kaldı! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca imza töreninde gergin anlar yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tolunay Kafkas da şaştı kaldı! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca imza töreninde gergin anlar yaşadı - Son Dakika
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