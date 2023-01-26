Ümit Özat baba acısıyla sarsıldı - Son Dakika
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Ümit Özat baba acısıyla sarsıldı

26.01.2023 14:28

Teknik direktör Ümit Özat baba acısıyla sarsıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özat, "Maalesef Babamızı, canımızı kaybettik. Acımız taze. Bu süreçte bize destek olan tüm dostlara teşekkür ederiz. Cenaze bilgilerini önümüzdeki saatlerde paylaşacağız..." sözleriyle acı haberi verdi.

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, babasının vefat ettiğini açıkladı. Özat, daha önce yaptığı bir paylaşımda babası Ali Özat'ın makinaya bağlı olduğunu ve uyutulduğunu belirtmişti.

"ACIMIZ TAZE"

Ümit Özat'ın babası Ali Özat, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef Babamızı, canımızı kaybettik. Acımız taze. Bu süreçte bize destek olan tüm dostlara teşekkür ederiz. Cenaze bilgilerini önümüzdeki saatlerde paylaşacağız..." ifadelerini kullandı.

ÖZAT'IN BABASI UYUTULUYORDU

Özat daha önce yaptığı bir paylaşımda, "Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok soran olduğu için buradan açıklama yapmak istedim. Maalesef babam şu anda makineye bağlandı ve uyutuluyor... Lütfen... Herkesin duasına talibiz..." demişti.

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Ümit Özat, Spor, Son Dakika

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