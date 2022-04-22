Teknik direktör Yılaz Vural, Fenerbahçe'de görev yapmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Teknik direktör Yılaz Vural, Fenerbahçe'de görev yapmak istiyor

22.04.2022 20:51
Teknik direktör Yılaz Vural, Fenerbahçe'de görev yapmak istiyor

Teknik direktör Yılmaz Vural, teklif gelirse Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmak istediğini dile getirdi.

Teknik direktör Yılmaz Vural, teklif gelirse Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmak istediğini dile getirdi.

Vural, kentteki bir alışveriş merkezinde sevenleriyle bir araya geldi.

"İnadım İnat" kitabını imzalayan Vural, Edirne spor Başkanı Savaş Üner moderatörlüğünde kendisine sorulan soruları da cevapladı.

Bir futbolseverin, "Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmak ister misiniz?" sorusuna Vural, "Benim düşünmemle olsa... Ali Koç'la bir ilişkin var mı? O zaman olmaz bu iş." yanıtını verdi.

Vural, Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tabii ki düşünüyorum. Türkiye'mizin büyük takımlarında antrenörlük yapmayı her antrenörümüz düşünür. Türk antrenörler yurt dışında sürekli eleştiriliyor 'Niye bizi temsil edemiyorsunuz?' diye. Bu büyük takımlarımızın hep Avrupa ile ilişkisi var. Orada UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne de katılma imkanları var. Dolayısıyla o takımlarla biz istiyoruz ki başarılar elde edelim."

Vural, meslektaşı Fatih Terim'in İtalya'da başarı yakaladığını hatırlattı.

Uluslararası başarıların önemli olduğuna değinen Vural, "Böyle bir şey olmazsa Türkiye'deki lokal başarılarla kimse size bir şey vermez. O yüzden biz şiddetle buralarda olmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'de yabancı antrenörlerin büyük bir başarısının olmadığını söyleyen Vural, beğenilmeyen, yetersiz bulunan Türk hocalarının başarılı olduğunu kaydetti.

Etkinliğe katılan Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da Vural'a Trabzonspor'un ligdeki durumuyla ilgili soru yöneltti.

Trabzonspor'un bu yıl başarılı bir tablo çizdiğini anlatan Vural, şampiyon olacağını kaydetti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de sporun aynı zamanda turizm anlamına geldiğini ifade etti.

Soytürk'ün sorusu üzerine Vural, "Aileleri seçim yapmaları gereken bir duruma düşürüyoruz. Spor mu eğitim mi? Seçmek zorundalar. Dolayısıyla birçok yetenekli çocuğumuz yok olup gidiyor." açıklamasında bulundu.

Vural, spor tecrübeleri açısından yetkililerin kendisiyle zaman zaman iletişime geçtiğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Basketbol: Haftanın programı Basketbol: Haftanın programı Amine Gülşe-Mesut Özil Çifti Hakkında Bomba İddia! Amine Gülşe-Mesut Özil Çifti Hakkında Bomba İddia!

Yılmaz Vural, İnadım İnat, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Teknik direktör Yılaz Vural, Fenerbahçe'de görev yapmak istiyor - Son Dakika


Son Dakika
20:50 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının 35. saniyesinde kırmızı kart çıktı
20:47 Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Hekimler "yanlış" tedaviye tazminat ödemeyecek
20:46 Karşı şeride geçen otomobil başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı!
20:35 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı başladı!
19:55 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
19:52 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 898 yeni vaka tespit edildi
19:43 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Faiz Sucuoğlu'na verdi
19:38 Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit oldu
19:36 Afganistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 33 kişi öldü,43 kişi yaralandı
19:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küme düşmenin kaldırılmasına ilişkin talep iletti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 21:00:19. #1.12#
SON DAKİKA: Teknik direktör Yılaz Vural, Fenerbahçe'de görev yapmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement