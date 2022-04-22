Teknik direktör Yılaz Vural, Fenerbahçe'de görev yapmak istiyor - Son Dakika

Teknik direktör Yılmaz Vural, teklif gelirse Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmak istediğini dile getirdi.

Vural, kentteki bir alışveriş merkezinde sevenleriyle bir araya geldi.

"İnadım İnat" kitabını imzalayan Vural, Edirne spor Başkanı Savaş Üner moderatörlüğünde kendisine sorulan soruları da cevapladı.

Bir futbolseverin, "Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmak ister misiniz?" sorusuna Vural, "Benim düşünmemle olsa... Ali Koç'la bir ilişkin var mı? O zaman olmaz bu iş." yanıtını verdi.

Vural, Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tabii ki düşünüyorum. Türkiye'mizin büyük takımlarında antrenörlük yapmayı her antrenörümüz düşünür. Türk antrenörler yurt dışında sürekli eleştiriliyor 'Niye bizi temsil edemiyorsunuz?' diye. Bu büyük takımlarımızın hep Avrupa ile ilişkisi var. Orada UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne de katılma imkanları var. Dolayısıyla o takımlarla biz istiyoruz ki başarılar elde edelim."

Vural, meslektaşı Fatih Terim'in İtalya'da başarı yakaladığını hatırlattı.

Uluslararası başarıların önemli olduğuna değinen Vural, "Böyle bir şey olmazsa Türkiye'deki lokal başarılarla kimse size bir şey vermez. O yüzden biz şiddetle buralarda olmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'de yabancı antrenörlerin büyük bir başarısının olmadığını söyleyen Vural, beğenilmeyen, yetersiz bulunan Türk hocalarının başarılı olduğunu kaydetti.

Etkinliğe katılan Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da Vural'a Trabzonspor'un ligdeki durumuyla ilgili soru yöneltti.

Trabzonspor'un bu yıl başarılı bir tablo çizdiğini anlatan Vural, şampiyon olacağını kaydetti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de sporun aynı zamanda turizm anlamına geldiğini ifade etti.

Soytürk'ün sorusu üzerine Vural, "Aileleri seçim yapmaları gereken bir duruma düşürüyoruz. Spor mu eğitim mi? Seçmek zorundalar. Dolayısıyla birçok yetenekli çocuğumuz yok olup gidiyor." açıklamasında bulundu.

Vural, spor tecrübeleri açısından yetkililerin kendisiyle zaman zaman iletişime geçtiğini sözlerine ekledi.