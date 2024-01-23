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Teksüt Bandırmaspor Başkanı: Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak - Son Dakika
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Teksüt Bandırmaspor Başkanı: Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak

Teksüt Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez, yeni teknik ekibe ve futbolculara güvendiğini belirterek, önlerindeki 15 maçta Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Göçmez ayrıca, kulübün tamamlanmak üzere olan sosyal tesislerinin maliyetinin 60 milyon lira olduğunu açıkladı. Maçlarda yaşanan hakem hatalarına tepki gösteren Göçmez, takımın gelecekte hakem hatalarına karşı daha sert ve net bir tutum sergileyeceğini vurguladı. Ayrıca, Bandırma'daki maç ücretlerinin 10 lira olacağını duyurdu. Göçmez, Bandırma'ya yeni bir stadyum yapılması gerektiğini de belirtti.

Teksüt Bandırmaspor Başkanı: Hedefimiz Süper Lig\'e çıkmak
23.01.2024 - 14:49,
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Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez, "Şu andaki yerimizden memnun değilim. Yeni teknik ekibimiz ve futbolcularımıza güveniyorum. Önümüzde 15 maç var. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak." dedi.

Bordo-beyazlı kulübün tamamlanmak üzere olan Cinçukuru Sosyal Tesisleri'ni basın mensuplarına gezdiren Göçmez, tesislerin maliyetinin 60 milyon lira olduğunu açıkladı.

Ligde son oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Boluspor maçında önemli hakem hataları olduğunu savunan Göçmez, şunları kaydetti:

"Maçın bir bölümü dışında Boluspor maçında iyi oynamadık. Ancak karşılaşmanın 26. dakikasında oyuncumuz Rahmetullah'a yapılan açık penaltı verilmedi. Bu pozisyon VAR'da 30 saniye bile incelenmedi."

Müsabakanın ilk yarısının sonunda yenilen golden önce oyuncularına faul yapıldığını iddia eden Göçmez, "Rakiplerimizin bırakmasıyla boş kaleye attığımız golü de kulübümüze yakıştıramıyorum. Keşke böyle bir gol atmasaydık. Birçok maçımızda hakem hataları sonucunda puanlar kaybettik. Ancak buradan uyarıyorum, bundan sonra takımımıza yönelik hakem hatalarında tepkimiz çok daha sert, net ve dik olacaktır." diye konuştu.

"Bandırma'daki maç ücretlerimiz 10 lira olacak"

Şu an ligde ikinci sırada bulunan Göztepe ile aralarında 8 puanlık fark olduğuna dikkati çeken Göçmez, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu andaki yerimizden memnun değilim. Yeni teknik ekibimiz ve futbolcularımıza güveniyorum. Önümüzde 15 maç var. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bu yürüyüşümüzü, önümüzdeki hafta evimizde oynayacağımız Giresunspor maçından başlayarak sürdüreceğiz. Ancak yönetim, futbolcu ve taraftar olarak kenetlenmek zorundayız. Giresunspor maçıyla birlikte, yeniden eski Bandırmaspor ruhunun yansıyacağına inanıyorum. Giresunspor maçı dahil, sezon sonuna kadar Bandırma'daki maç ücretlerimiz 10 lira olacak."

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile eşleştiklerini hatırlatan Göçmez, "Matematik ve istatistikler açısından bakıldığında bu eşleşme, Galatasaray camiası için avantajlı gözüküyor. Zor bir kura olduğu gerçek. Ancak biz de Bandırma şehrini en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu maç, Anadolu takımları için de önem taşıyor." diye konuştu.

"Yeni stat gerekiyor"

Devletin Bandırma'ya mutlaka yeni bir stat kazandırması gerektiğini kaydeden Göçmez, şunları söyledi:

"Bandırma'ya yeni bir stadın siyaset yoluyla değil, devlet tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorum. Eskiden maçların oynandığı, şimdi otopark olarak kullanılan Cinçukuru bölgesine 8-10 bin kişilik bir stadın yapılmasının çok yerinde olacağını düşünüyorum."

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura sonucu son 16 turu maçının İstanbul'da oynanacağını anımsatan Göçmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak kurada maçın Bandırma'da oynanması çıksaydı bile yönetmelikler gereği yetersizliği nedeniyle stadımızda oynanmayacak, başka bir kente alınacaktı. Biz, kupada son 16 takım arasına girerek, 400 bin lira kazandık. Eğer Galatasaray'ı elersek 400 bin lira daha kazanacağız. Ancak bu para, o deplasmana gitmemiz için masraflarımızı bile karşılamıyor."

Kaynak: AA
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Galatasaray, Giresunspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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