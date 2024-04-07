Teksüt Bandırmaspor, Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Batuhan Kolak, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Serdar Osman Akarsu
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte, Emirhan Aydoğan (Dk. 61 Mehmet Özcan), Soukou (Dk. 61 Jozefzoon), Metehan Mimaroğlu (Dk. 84 Mustafa Çeçenoğlu), Doğan Can Davas (Dk. 37 Emre Batuhan Adıgüzel), Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 85 Taha Batuhan Yayıkçı), Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak
Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Rroca (Dk. 65 Mary), Oğuz Gürbulak, Kerim Frei (Dk. 46 Bekir Karadeniz), Grovac, Dokanovic (Dk. 46 Topalli), Diallo (Dk. 82 Ofkir), Alberk Koç, Sinan Osmanoğlu, Sandro Lima (Dk. 90+5 Kazım Can Kahya)
Goller: Dk. 44 Djitte (Bandırmaspor), Dk. 90+1 Mary (Manisa FK)
Kırmızı kartlar: Dk. 32 Mücahit Albayrak, Dk. 32 Yusuf Şimşek (Teknik direktör) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 58 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 68 Grovac (Manisa FK)
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Teksüt Bandırmaspor evinde Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.
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Üsküdar Burhanfelek Spor Salonu'nda oynanan voleybol maçının ardından, ellerinde Galatasaray'a ait pankart ve bayrak bulunan baba ile kıza saldırarak darp eden şüpheliler yakalandı. Olay aynı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Geraldo'nun golüne karşılık Kocaelispor, Beridza'nın golüyle beraberliği sağladı.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Ahlatcı Çorum FK'nın golünü Geraldo atarken, Kocaelispor'un golünü Beridze kaydetti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Darüşşafaka'yı 69-62 mağlup etti. Manisa BBSK, maçın sonunda 56-44 önde girdiği 3. periyottan galibiyetle ayrıldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılınç'ın gönül verdiği takımın renklerine boyadığı evi, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin ismini yazdırmasıyla dünyada milyonlarca kişi tarafından görüldü. Keskinkılınç, evinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca Icardi de bu paylaşımı hikaye olarak kendi hesabından paylaştı. Keskinkılınç, Galatasaray sevgisinin büyük olduğunu ve bir hayalinin de Galatasaraylı taraftarlarla arenada fotoğraf çektirmek olduğunu belirtti.
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