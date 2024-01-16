Tekvando Büyükler Türkiye Şampiyonası Menteşe\'de düzenlenecek

Türkiye Tekvando Federasyonu 2024 Yılı Faaliyet programında yer alan 'Tekvando Büyükler Türkiye Şampiyonası' 17-21 Ocak 2024 tarihleri arasında Menteşe Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Türkiye Tekvando Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Uğur Göktaş, "Uluslararası arenalarda ülkemizi başarıyla temsil eden ve Türk Sporu'nun yüzakı olan taekwondo branşımızın ilimizde de çok sevildiği bu anlamda da Tekvanndo İl Temsilciliğimiz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün girişim ve özverili çalışmalarıyla ilimize bu dev organizasyonu almış olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Ülkemizin dört bir yanından binlerce sporcu, antrenör ve hakemi 5 gün boyunca ağırlayacağımız şampiyonamız bugün itibariyle salon hazırlığı, tartım işlemleri, toplantılar ile başlamış oldu. Bu anlamda bizlere güvenerek değer veren bu organizasyonun ilimizde gerçekleşmesini sağlayan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanımız Prof. Dr. Metin Şahin'e, TTF Yönetim Kurulumuza, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Musa Kazım Açıkbaş ve onun şahsında tüm Gençlik Spor Teşkilatınımıza, ilimiz antrenörlerine- hakemlerine destek veren herkese can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Tüm kafilelerimize başarılar dilerken, Muğla Halkımızı da bu dev organizasyona davet ediyorum. Muğla'mıza ve Ülkemize hayırlı olsun" dedi. - MUĞLA