Milli tekvandocular Avrupa Şampiyonası için İngiltere'de - Son Dakika
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Milli tekvandocular Avrupa Şampiyonası için İngiltere'de

16.05.2022 14:14
Milli tekvandocular Avrupa Şampiyonası için İngiltere'de

Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonaları, 19-22 Mayıs tarihlerinde İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenecek.

Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonaları, 19-22 Mayıs tarihlerinde İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenecek.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya katılacak milli takım kafilesi İngiltere'ye ulaştı.

Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonaları, ilk defa eş zamanlı olarak düzenlenecek. Dört gün sürecek şampiyonalarda 20 tekvandocu ve 10 para tekvandocu mücadele edecek.

Şampiyonalar için İngiltere'ye ulaşan milli takım kafilelerini Manchester Başkonsolosu Seyfi Onur Sayın karşıladı.

İngiltere'de madalya mücadelesi verecek milli sporcular şunlar:

Tekvando

Erkekler: Deniz Dağdelen (54 kilo), Görkem Polat (54 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Muhammed Emin Yıldız (74 kilo), Hüseyin Kartal (80 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)

Kadınlar: Fatma Keleş (46 kilo), Emine Gögebakan (46 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Merve Dinçel (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İkra Kayır (62 kilo), Mervenur Evci (67 kilo), Nur Tatar (73 kilo), Nafia Kuş (+73 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+73 kilo)

Para tekvando (K44)

Erkekler: Ali Can Özcan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Oktay Atalay (80 kilo), Mehmet Sami Saraç (+80 kilo)

Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Gamze Gürdal (57 kilo), Seçil Er (65 kilo), Nisa Nur Gürses (+65 kilo)

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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