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Televizyon kanalının milli okçu Mete Gazoz'lu 100. yıl afişi ortalığı fena karıştırdı - Son Dakika

Televizyon kanalının milli okçu Mete Gazoz'lu 100. yıl afişi ortalığı fena karıştırdı

Son Güncelleme: 29.10.2023 12:35

Bir televizyon kanalının Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için hazırladığı afişte Milli okçu Mete Gazoz'un fotoğrafına yer vermesi tartışma yarattı. Afişte kendi fotoğrafının kullanılmasına tepki gösteren Gazoz, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafını paylaşarak ''Doğru kullanım şekli'' dedi. Yaşananların ardından paylaşımını silen televizyon kanalı, fotoğraftan Mete Gazoz'u kaldırdı ve yeni paylaşım yaptı.

Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak adına bir televizyon kanalı tarafından hazırlanan afiş sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

AFİŞTE METE GAZOZ FOTOĞRAFI KULLANDILAR

Kanal yönetimi 100. yıl için hazırlanan afişte olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'a yer verdi. Afişte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk yerine Gazoz'u kullanan televizyon kanalı tepkilerin odağına yerleşti.

Televizyon kanalının Mete Gazoz'lu 100. yıl afişi ortalığı karıştırdı! Silip yeni paylaşım yaptılar

GAZOZ'DAN KANALA TEPKİ

Milli Okçu Mete Gazoz da hazırlanan afişte kendi fotoğrafının kullanılmasına tepki gösterirken yaptığı paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşarak, "Doğru kullanım şekli" dedi.

Televizyon kanalının Mete Gazoz'lu 100. yıl afişi ortalığı karıştırdı! Silip yeni paylaşım yaptılar

PAYLAŞIMI SİLİP YENİ MESAJ YAYINLADILAR

Yaşananların ardından televizyon kanalı Mete Gazoz fotoğrafına yer verilen paylaşımını silerek yeni bir afiş paylaşırken yine Atatürk'e yer vermemeleri dikkat çekti.

Televizyon kanalının Mete Gazoz'lu 100. yıl afişi ortalığı karıştırdı! Silip yeni paylaşım yaptılar

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Mete Gazoz, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Televizyon kanalının milli okçu Mete Gazoz'lu 100. yıl afişi ortalığı fena karıştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Televizyon kanalının milli okçu Mete Gazoz'lu 100. yıl afişi ortalığı fena karıştırdı - Son Dakika
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