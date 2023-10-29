Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak adına bir televizyon kanalı tarafından hazırlanan afiş sosyal medyada büyük tartışma yarattı.
Kanal yönetimi 100. yıl için hazırlanan afişte olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'a yer verdi. Afişte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk yerine Gazoz'u kullanan televizyon kanalı tepkilerin odağına yerleşti.
Milli Okçu Mete Gazoz da hazırlanan afişte kendi fotoğrafının kullanılmasına tepki gösterirken yaptığı paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşarak, "Doğru kullanım şekli" dedi.
Yaşananların ardından televizyon kanalı Mete Gazoz fotoğrafına yer verilen paylaşımını silerek yeni bir afiş paylaşırken yine Atatürk'e yer vermemeleri dikkat çekti.
Son Dakika › Spor › Televizyon kanalının milli okçu Mete Gazoz'lu 100. yıl afişi ortalığı fena karıştırdı - Son Dakika