Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı

02.03.2026 08:46
Fenerbahçe'nin Antalyaspor deplasmanında 2-2 berabere kaldığı maçta son dakikada direkten dönen top sonrası televizyonunu kıran bir taraftarın görüntüsü viral oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Üst üste ikinci kez sahadan beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının 4'e çıkmasına engel olamadı.

SON DAKİKADA DİREK, TRİBÜNDE SİNİR KRİZİ

Karşılaşmanın son dakikalarında Fenerbahçe'nin direkten dönen topu büyük hayal kırıklığı yarattı. Maçı ekran başında takip eden bir taraftar, bu pozisyonun ardından televizyonunu kırdı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

PUAN KAYBI TARAFTARI ÇILDIRTTI

Direkten dönen topun ardından gelen öfke anı, sarı-lacivertli taraftarların yaşadığı hayal kırıklığını gözler önüne serdi. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntü, binlerce etkileşim aldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    dua etsinler o futbolla bir puan aldılar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
