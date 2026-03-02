Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Üst üste ikinci kez sahadan beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının 4'e çıkmasına engel olamadı.
Karşılaşmanın son dakikalarında Fenerbahçe'nin direkten dönen topu büyük hayal kırıklığı yarattı. Maçı ekran başında takip eden bir taraftar, bu pozisyonun ardından televizyonunu kırdı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Direkten dönen topun ardından gelen öfke anı, sarı-lacivertli taraftarların yaşadığı hayal kırıklığını gözler önüne serdi. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntü, binlerce etkileşim aldı.
