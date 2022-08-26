UEFA ülke sıralamasında halimiz içler acısı! İsrail'in bile gerisine düştük - Son Dakika
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UEFA ülke sıralamasında halimiz içler acısı! İsrail'in bile gerisine düştük

26.08.2022 11:30
UEFA ülke sıralamasında halimiz içler acısı! İsrail'in bile gerisine düştük

Temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki eleme maçlarını tamamlamasının ardından, UEFA ülke puan sıralamasında 21. sırada yer aldı. 2019/20 sezonunda 11. sırada bulunan Türkiye, 2 senede 10 basamak geri gitti. Ülke sıralamasında Türkiye, 20. sıraya yükselen İsrail'in de arkasında kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 1996-1997 sezonundan sonra ilk kez temsil edilmeyen Türkiye, UEFA ülke puan sıralamasında 21. sırada yer aldı.

2 SENEDE 10 BASAMAK GERİ GİTTİK

Temsilcilerimizin Avrupa kupalarında son yıllarda beklenen başarıların çok uzağında kalması, UEFA ülke sıralamasındaki yerimizi doğrudan etkiledi. 11. sırada bulunduğu 2019/2020'den sezonundan 2 yıl sonra Türkiye, sıralamada 10 basamak geri giderek 21. sıraya geriledi.

İSRAİL'İN GERİSİNDE KALDIK

Şampiyonlar Ligi'ne hiçbir Türk takımının gidememesi ve Avrupa'da gelen başarısız sonuçların ardından Türkiye, 20. sıraya yükselen İsrail'in bile gerisinde kaldı.

Ülke puan sıralamasındaki son durum şöyle:

UEFA ülke sıralamasında halimiz içler acısı! İsrail'in bile gerisine düştük
UEFA ülke sıralamasında halimiz içler acısı! İsrail'in bile gerisine düştük
UEFA ülke sıralamasında halimiz içler acısı! İsrail'in bile gerisine düştük
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SON DAKİKA: UEFA ülke sıralamasında halimiz içler acısı! İsrail'in bile gerisine düştük - Son Dakika
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