Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmı Dinamo Kiev'in attığı golden sonra futbolcuların yaşadığı 'agresif' sevince öfkelenip 'Vladimir Putin' tezahüratı yapmıştı. UEFA bu konu hakkında soruşturma başlatmıştı.
'Uygunsuz davranış' tanımıyla açılan soruşturmadan sorumlu müfettiş raporunu UEFA Disiplin Kurulu'na sundu. NTV Spor'da yer alan habere göre, raporda ceza resmiyet kazandıktan sonra Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında oynayacağı ilk iç saha maçında 10 bin koltuğun boş bırakılması ve para cezası içeren cezai işlem önerisi yer aldı.
Son Dakika › Spor › Vladimir Putin tezahüratının Fenerbahçe'ye faturası belli oldu - Son Dakika