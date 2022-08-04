Vladimir Putin tezahüratının Fenerbahçe'ye faturası belli oldu - Son Dakika
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Vladimir Putin tezahüratının Fenerbahçe'ye faturası belli oldu

04.08.2022 09:20

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesinde Dinamo Kiev'e karşı oynanan maçta yenilen gol sonrası Fenerbahçeli taraftarların 'Vladimir Putin' tezahüratı yapmasının ardından UEFA tarafından soruşturma açılmıştı. UEFA Disiplin Kurulu'na sunulan raporda kulübe verilmesi gereken ceza belirtildi. Sarı-lacivertlilerin para cezası ve ilk Avrupa maçında 10 bin koltuk kapama cezası alması alması bekleniyor.

Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmı Dinamo Kiev'in attığı golden sonra futbolcuların yaşadığı 'agresif' sevince öfkelenip 'Vladimir Putin' tezahüratı yapmıştı. UEFA bu konu hakkında soruşturma başlatmıştı.

NASIL BİR CEZA BEKLİYOR

'Uygunsuz davranış' tanımıyla açılan soruşturmadan sorumlu müfettiş raporunu UEFA Disiplin Kurulu'na sundu. NTV Spor'da yer alan habere göre, raporda ceza resmiyet kazandıktan sonra Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında oynayacağı ilk iç saha maçında 10 bin koltuğun boş bırakılması ve para cezası içeren cezai işlem önerisi yer aldı.

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Vladimir Putin, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vladimir Putin tezahüratının Fenerbahçe'ye faturası belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vladimir Putin tezahüratının Fenerbahçe'ye faturası belli oldu - Son Dakika
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