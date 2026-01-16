Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu - Son Dakika
Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu

16.01.2026 15:27
Temsilcimiz Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija oldu. Son 16 play-off turu karşılaşmaları, 19 ve 26 Şubat'ta oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonu play-off turu eşleşmeleri belli oldu. UEFA, kura çekimini İsviçre'nin Nyon kentindeki genel merkezinde gerçekleştirdi.

SAMSUNSPOR SHKENDIJA İLE EŞLEŞTİ

Kura çekiminin ardından Samsunspor'un play-off turundaki rakibi Shkendija oldu. Karadeniz temsilcisi, bu turu geçerse adını son 16 takım arasına yazdıracak.

PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ AÇIKLANDI

UEFA takvimine göre play-off turunda ilk maçlar 19 Şubat 2026, rövanş maçları ise 26 Şubat 2026 tarihinde oynanacak.

SAMSUNSPOR'UN LİG AŞAMASI PERFORMANSI

Samsunspor, lig aşamasında 6 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 10 puana ulaştı ve play-off biletini aldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Cihan Kışla Cihan Kışla:
    Samsun elenir bu takıma kim olduğunu bilmem ama her sene Avrupa'da isimlerini görüyorum bu takımı inşallah Samsun eler tabiki. 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
