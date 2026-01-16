Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonu play-off turu eşleşmeleri belli oldu. UEFA, kura çekimini İsviçre'nin Nyon kentindeki genel merkezinde gerçekleştirdi.
Kura çekiminin ardından Samsunspor'un play-off turundaki rakibi Shkendija oldu. Karadeniz temsilcisi, bu turu geçerse adını son 16 takım arasına yazdıracak.
UEFA takvimine göre play-off turunda ilk maçlar 19 Şubat 2026, rövanş maçları ise 26 Şubat 2026 tarihinde oynanacak.
Samsunspor, lig aşamasında 6 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 10 puana ulaştı ve play-off biletini aldı.
Son Dakika › Spor › Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)