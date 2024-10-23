Ten Hag: Fenerbahçe'yi yenmeliyiz

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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Fenerbahçe maçıyla ilgili, "Avrupa Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Maçları kazanmamız gerekiyor. 2 maçta 2 puanımız var. Yapmamız gerekeni biliyoruz ve yarın kazanmamız gerekiyor" dedi.

UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Manchester United, yarın saat 22.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu mücadelenin hazırlıklarını tesislerinde tamamlayan İngiliz ekibi, daha sonra İstanbul'a geldi. Ataşehir Sheraton Hotel'de konaklayan Manchester United kafilesinde Teknik Direktör Erik ten Hag, basın toplantısında soruları yanıtladı. Mason Mount'un uzun süredir sakatlığı ve 10 eksik futbolcunun hatırlatılması üzerine Erik ten Hag, "Elimizdeki oyuncular yeterli, elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'ye karşı 35 bin ateşli taraftar karşısında teste hazır mısınız? Sorusuna ise Hollandalı teknik adam, "Oyuncularımız tecrübeli, hazırız. Bu bizim için bir yakıt olacak. Motivasyon olacak" yanıtını verdi.

"Avrupa Ligi bizim için bir hedef"

Mourinho'ya karşı motivasyonları olup olmayacağı ile ilgili ise 54 yaşındaki teknik adam, "Mourinho daha önceden Avrupa Ligi'ni kazandırmıştı. Biz de yerel kupalarda başarılı olduk. Bu tabii ki bizim için bir hedef. Avrupa Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Maçları kazanmamız gerekiyor. 2 maçta 2 puanımız var. Yapmamız gerekeni biliyoruz ve yarın kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Eminim ki Mourinho, Fenerbahçe'yi hedefe ulaştıracaktır"

Mourinho ve kendisinin eleştirilerin odağında olduğuyla ilgili soruya Erik ten Hag, "Biz de, Mourinho da pek çok kupa kazandık. Futbolda kendinizi her zaman ispatlamanız gerekiyor. Her zaman da kazanmak zorundasınız. Günün sonunda, yıl sonunda nereye geldiğiniz önemli. Ben eminim ki Mourinho Fenerbahçe'yi hedefe ulaştıracaktır. Biz de aynı doğrultuda ilerliyoruz" diye konuştu.

"Fenerbahçe çok iyi bir takım"

Yarın karşılaşacakları Fenerbahçe'nin önemli ve güçlü bir takım olduğunu söyleyen Hollandalı teknik adam, "Fenerbahçe çok iyi bir takım. Daha önce Manchester United'ta Fred'le ve Sofyan Amrabat'la, Dusan Tadic'le de Ajax'ta beraber kupalar kazandık. Biz karşımızdaki takımı ne çok büyük ne de çok küçük görüyoruz. Bizim amacımız finale çıkmak ve bu doğrultuda sonuçlar almak istiyoruz" dedi.

"Elimizdeki oyuncularla mücadele edeceğiz"

Takımdaki eksiklerin çokluğunun işlerini zorlaştırdığını da sözlerine ekleyen Erik ten Hag, "Kolay değil ama biz bir takım olarak bununla başa çıkacağız. Önümüzde çok maç var. Oyuncular çok maç oynamayı da severler. İyi bir adım attık, bu yönde devam edeceğiz. Elimizdeki oyuncularla mücadele edeceğiz. Sakatlık olmamasını diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL