Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı - Son Dakika
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Spor

Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı

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Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
22.05.2025 14:58
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Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
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Amerikalı tenis oyuncusu Danielle Collins, Fransa'da düzenlenen Strasbourg Tenis Turnuvası'nda İngiliz tenis yıldızı Emma Raducanu ile oynadığı maçta kameramana sert tepki gösterdi. Olay, maçın üçüncü setinde ara molası sırasında meydana geldi. Collins, kameramanın kendisine ve Raducanu'ya çok yakın olmasına sinirlenerek tepki gösterdi.

Amerika'dan tenis oyuncusu Danielle Collins, Fransa'daki Strasbourg Tenis Turnuvası'nda yaşadığı olay sonrası gündemde. Collins, İngiliz tenis yıldızı Emma Raducanu ile oynadığı maçta kameramana sert tepki gösterdi.

Olay, çok çekişmeli geçen maçın üçüncü setinde, 3-3 berabere iken yaşandı. Oyuncular ara molasına çıktığında, kameraman Collins ve Raducanu'ya çok yakın davranmaya başladı.

Bunun üzerine Collins sinirini tutamadı: "Su içmem gerekiyor, ara verdik. Bana bu kadar yakın olmak zorunda değilsin, Emma'nın da başının üstünde durmak zorunda değilsin. Bu gerçekten çok uygunsuz" diye bağırdı.

Olay Sonrası Maçı Kazandı

İlginç olan, bu gerginlik sonrası Collins'in performansının artması oldu. Kameramanla yaşadığı tartışmanın hemen ardından üst üste 3 oyun kazanarak seti ve maçı aldı. Final skoru 4-6, 6-1, 6-3 oldu.

Collins maç sonrası yaptığı açıklamada: "Başarılı olmak için kendini olduğun gibi ifade etmen gerekir. Ben sessiz sakin bir insan değilim, kazanmak istiyorum ve bunun için ne gerekiyorsa yaparım" dedi.

Provocateur Kişiliğiyle Tanınıyor

27 yaşındaki Amerikalı tenisçi, korttaki ateşli tavrıyla tanınıyor. Tenis efsanesi John McEnroe'ya benzetiliyor. Bu yılın başında Avustralya Açık'ta da benzer bir olay yaşamıştı.

Avustralyalı rakibini yendikten sonra onu ıslıklayan seyircilere öpücük göndermış, yaşlarıyla dalga geçmiş ve "Bana ıslık çalan herkes aslında benim tatil fonuma para bağışlamış oluyor, beş yıldızlı bir tatile çıkacağım" demişti.

Collins şimdi çeyrek finale yükseldi ve Rus oyuncu Anna Kalinskaya ile karşılaşacak.

Bu olay, profesyonel spor müsabakalarında medya mensuplarının oyunculara ne kadar yakın olabileceği tartışmasını da gündeme getirdi. Tenisçiler ara molalarında dinlenme hakları olduğunu ve bu süreçte rahat bırakılmaları gerektiğini savunuyor.

Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı

Amerika Birleşik Devletleri, Strasbourg, Fransa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Basar:
    uygunsuz derken palamutumu göstermiş?? neden böyle tepki göstermiş 8 7 Yanıtla
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