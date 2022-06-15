Tenis Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Tenis Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi

15.06.2022 13:59
Tenis Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi

Tenis Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları spor şehri Afyonkarahisar'da tamamlandı.

Tenis Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları spor şehri Afyonkarahisar'da tamamlandı. Karşılaşmalar sonucunda başarılı olan takım ve sporculara madalya ve kupaları verildi.

Afyonkarahisar'da bir müsabakanın daha sonuna gelindi. Okul Sporları çerçevesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve onlarca sporcuların kıyasıya yarıştığı Tenis Yıldızlar Türkiye Birinciliği karşılaşmaları sona erdi. Karşılaşmalar sonucunda şampiyonlar kupalarını aldı.

Karşılaşmalar sonucunda düzenlenen ödül töreni ile başarı gösteren takımlara madalya ve kupaları; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen, Okul Sporları Bakanlık Temsilcisi Hilal Koçak, Afyonkarahisar Tenis İl Temsilcisi Ali Karagöz, hakemler ve antrenörler tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tenis Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi - Son Dakika

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