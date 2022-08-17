Serena Williams, Cincinnati Masters turnuvasına ilk turda veda etti - Son Dakika
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Serena Williams, Cincinnati Masters turnuvasına ilk turda veda etti

17.08.2022 10:28
Serena Williams, Cincinnati Masters turnuvasına ilk turda veda etti

Tenisten uzaklaşacağını duyuran dünyaca ünlü ABD'li sporcu Serena Williams, Cincinnati Masters turnuvasında ilk turda elendi.

Tenisten uzaklaşacağını duyuran dünyaca ünlü ABD'li sporcu Serena Williams, Cincinnati Masters turnuvasında ilk turda elendi.

ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 turnuvasına katılan 40 yaşındaki tenisçi, tek kadınlar ilk turunda 2021 ABD Açık şampiyonu Büyük Britanyalı Emma Raducanu ile karşılaştı.

Dolu tribünler önünde 1 saat 5 dakika süren mücadelenin ardından 19 yaşındaki rakibine 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup olan Williams, turnuvaya veda etti.

Maçın ardından kortu terk etmeye hazırlanan Williams, tribünler tarafından uzunca bir süre ayakta alkışlandı.

İkinci turda Belaruslu Victoria Azarenka ile karşılaşacak Raducanu, müsabakanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Onunla belki son kez korta çıkma fırsatı buldum. Bu anlar, benim için çok değerli ve hayatım boyunca hatırlayacağım. Serena'ya karşı oynadığım ve kazandığım için, kendimle gurur duyuyorum. ABD Açık'a hazır olduğumu gösterdim." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde 23 tekler grand slam şampiyonluğu bulunan tenisin efsane isimlerinden Serena Williams, geçen hafta yaptığı açıklamada, ailesine daha fazla vakit harcamak ve başka alanlara yönelmek için sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın ardından bu spordan uzaklaşacağını söylemişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Serena Williams, Cincinnati Masters turnuvasına ilk turda veda etti - Son Dakika

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