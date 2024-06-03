Tepebaşı Belediyesi Dünya Bisiklet Günü'nde renkli etkinlik düzenledi - Son Dakika
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Spor

Tepebaşı Belediyesi Dünya Bisiklet Günü'nde renkli etkinlik düzenledi

Tepebaşı Belediyesi Dünya Bisiklet Günü\'nde renkli etkinlik düzenledi

Tepebaşı Belediyesi tarafından 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen bisiklet turu etkinliğine katılan bisikletçiler arasındaki Mustafa Rahmi Erçetin, omuzunda kedisi 'Silvia' ile büyük ilgi gördü. Etkinlikte katılımcılar kentte hizmet veren paylaşımlı elektrikli bisiklet sistemi Tripy'leri de deneyimledi.

03.06.2024 17:17  Güncelleme: 17:19
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Tepebaşı Belediyesi tarafından 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen bisiklet turu etkinliğine katılan bisikletçiler arasındaki Mustafa Rahmi Erçetin, omuzunda kedisi 'Silvia' ile büyük ilgi gördü.

Tepebaşı Belediyesi özel günlerde gerçekleştirdiği anlamlı etkinliklere devam ediyor. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla gerçekleştirilen bisiklet turu etkinliği de renkli görüntülere sahne oldu. Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'ndan başlayan etkinlik ile katılımcılar kent içinde tur atarak farkındalık oluşturdu. Etkinliğe katılan bisikletçiler de memnuniyetlerini belirterek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür etti.

Sırtında kedisi ile tura katıldı

Silvia adlı kedisi ile birlikte tura katılan Mustafa Rahmi Erçetin adlı vatandaş, "Kedim Silvia ile birlikte Türkiye'yi geziyoruz, özellikle bisiklet turlarına katılıyoruz. Bugün Dünya Bisiklet Günü, bisiklet sağlıktır, güzelliktir. Özellikle ulaşımda bisiklet kullanımını öneriyoruz. 10 yıldır kedimle birlikte yaşıyorum, o da benim gibi gezenti oldu. Herkes bisiklet kullansa trafik sorunu da kalmaz" dedi.

Abdülkadir Orak adlı emekli öğretmen ise "Böyle etkinliklere katılmayı seviyorum. Benim için güzel vakit geçirme ve mükemmel bir spor aracı. Herkesi bisiklete binmeye davet ediyorum" diye konuştu.

"Mutlu olmak istiyorlarsa bisiklete binmeliler"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Özlem Sakarya da "Herkesi bisiklete davet ediyorum hem sağlık hem de ekonomik olarak. Çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi; insanlar kilo almaktan şikayetçi oluyorlar. Eğer kalori yakmak, sağlıklı olmak aynı zamanda doğaya çıkmak ve mutlu olmak istiyorlarsa bisiklete binmeliler" sözlerini kullandı.

Etkinlikte katılımcılar kentte hizmet veren paylaşımlı elektrikli bisiklet sistemi Tripy'leri de deneyimledi. 35 katılımcı bisikletleri ile kent turu atarak etkinliği tamamladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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